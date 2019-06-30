Видео дня: Беременна в 17 и HammAli & Navai - Прятки

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Беременна в 17 – Один за всех

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Смотрите онлайн проект Один за всех выпуск 18 от 30.06.2019, в котором ведущий Михаил Присяжнюк и эксперты студии, будут разбираться в семейной драме, где Татьяна оказалась в полном отчаянии. Ведь девушка в свои 17 лет уже на 4 месяце беременности, и из-за любовных перипетий все еще не окончила школу. А ее любимый и в то же время не состоявшийся жених Влад, плюнул ей в душу. И в городе все вокруг указывают на нее пальцем. Ко всему этому, оказалось, что девушка ранее уже рожала, и после – пыталась укоротить себе жизнь.

HammAli & Navai - Прятки

Соединить любовные баллады и музыку, которая качает каждый танцпол, — задача не из легких. Но Александру Алиеву и Навал Бакирову это удалось. Творческий тандем Hammali & Navai прогремел в статусе открытия 2017 года и буквально за несколько месяцев завоевал сердца тысяч фанатов.

Новый трек за два дня набрал почти миллион просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали Гигантский сэндвич и Варвара Кошевая в Голосе. Дети.

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