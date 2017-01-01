Apple протроллила Google по поводу безопасности Android

Рекламные щиты сравнивают безопасность iOS и Android.

Компания Apple постепенно начинает разворачивать новую рекламную кампанию своих смартфонов iPhone, которая так и иначе указывает на подготовку к скорому анонсу следующих моделей.

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На самих рекламах мы видим силуэт iPhone X или iPhone Xs, но это явно сделано в попытке сохранить до последнего реальный дизайн новой модели с квадратной камерой.

В Канаде были замечены большие рекламные билборды, на которых рекламируется безопасность операционной системы iOS и сохранность пользовательских данных, которая доступна всем владельцам iPhone.

Примечательно то, что один из рекламных щитов разместили прямо возле штаб-квартиры компании Google.

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Напомним, поисковый гигант Google, рекламируя свои последние смартфоны Pixel, частенько делала выпады в адрес iPhone, сравнивая его с Pixel 3 по фотовозможностям и не только, причем сравнения были не в пользу первого.

Презентация новых iPhone ожидается в сентября этого года.

Ранее смартфон Google Pixel XL проверили на ремонтопригодность.

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