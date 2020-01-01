День в истории: 4 июля - Земля Санникова и рождение Эвереста

В этот день, 4 июля, произошли такие события.

День рождения Джорджа Эвереста

Джордж Эверест pinterest.ch

Джордж Эверест (англ. George Everest) родился 4 июля 1790 года в Уэльсе. В 16 лет он окончил военное училище и был направлен на службу в Индию. Там Эверест начинает работать в геодезической службе и отправляется в экспедицию на остров Ява, где пребывает с 1814 по 1816 годы. Впоследствии его вновь переводят в Индию.

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С 1818 года он вместе с Уильямом Лэмбтоном занимается геодезической съёмкой Индии. После долгих лет работы ему удалось поднять индийскую геодезию и картографию на новый уровень. Под его руководством были зафиксированы высочайшие горные вершины Гималаев, однако без измерения их высоты.

В 1843 году, уже будучи полковником, Джордж Эверест выходит в отставку и возвращается в Англию. Там он обзаводится семьёй, в которой родились 6 детей. В 1861 году он получает титул сэра, а через год становится вице-президентом Королевского Географического Общества.

В 1852 году ученику Эвереста – Эндрю Во удалось определить высоту зафиксированных Джорджем Эверестом гималайских вершин. Он приходит к выводу, что один из этих горных пиков является высочайшей точкой мира. А в 1865 году этой вершине было присвоено имя Эвереста в знак его географических заслуг. Стоит заметить, что сам Эверест был против этого. Однако его именитые коллеги из Королевского географического общества, вице-президентом которого он являлся с 1862 года, настояли на своём.

Выдающийся учёный скончался 1 декабря 1866 года и был похоронен в Гринвиче (Англия).

Племянница сэра Джорджа Мэри Эверест была супругой знаменитого английского математика Джорджа Буля и матерью писательницы Этель Лилиан Войнич.

Земля Санникова

Экипаж Зари rambler.ru

(21 июня) 4 июля 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла шхуна «Заря» академической Русской полярной экспедиции под началом известного исследователя Арктики барона Эдуарда Васильевича Толля (1858–1902).

Впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший песца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник Яков Санников, опытный полярный путешественник, ранее открывший острова Столбовой и Фаддеевский. Он высказал мнение о существовании «обширной земли» к северу от острова Котельного. По словам охотника, над морем поднимались «высокие каменные горы».

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Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали многочисленные наблюдения за перелетными птицами, весной улетающими дальше на север, а осенью возвращающимися с потомством. Поскольку птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались предположения, что расположенная на севере земля Санникова богата и плодородна, и птицы летят именно туда.

Именно на ее поиски были нацелены арктические экспедиции барона Толля (1858–1902), убеждённого в существовании Арктиды – северного полярного континента.

13 августа Толль увидел контуры четырёх столовых гор, которые на востоке соединялись с низменной землей.

«Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью, – писал полярник в своем дневнике. – Мы вправе, следовательно, нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней: “Земля Санникова“...».

Однако в 1938 году советские летчики доказали, что Земли Санникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесён слой грунта. В конце 19 или начале 20 века лёд растаял, и Земля Санникова исчезла, подобно островам Васильевскому и Семеновскому, сложенным ископаемым льдом.

Первый полет пассажирского самолета «Ил-18»

Ил-18 airwar.ru

Самолет Ил-18 – четырехмоторный турбовинтовой лайнер для авиалиний средней протяженности, созданный под непосредственным руководством С.В. Ильюшина. Это самолет стал самым массовым в своем классе первого поколения пассажирских лайнеров с газотурбинными двигателями, воплотив в себе все основные черты современного пассажирского самолета, и к тому же самым рентабельным.

История Ил-18 началась в середине 1950-х годов, когда стало ясно, что самолеты с поршневыми двигателями уже не удовлетворяют бурному росту авиаперевозок, и требуются более вместительные и скоростные самолеты. К тому же появились и технические предпосылки для создания таковых – были созданы и освоены принципиально новые газотурбинные двигатели (ГТД). Первым советским пассажирским самолетом с ГТД стал Ту-104 в 1956 году, но он был переделан из бомбардировщика Ту-16, и его экономичность была на низком уровне, что не удовлетворяло требованиям «Аэрофлота». Ильюшин же отстаивал идею создания нового именно специализированного пассажирского самолета, и его разработка началась в ОКБ в 1954 году. А в августе 1956 года эскизный проект пассажирского Ил-18 с четырьмя турбовинтовыми двигателями был утвержден конструктором, и вскоре началась его постройка.

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Первый полет опытного самолета Ил-18, который был рассчитан на 75 мест или 12 т коммерческого груза, состоялся 4 июля 1957 года – с Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе на летную базу в город Жуковский. Кстати, другой турбовинтовой пассажирский «первенец», Ту-114, совершил свой первый полет на полгода позже. За создание Ил-18 Ильюшину и его группе конструкторов в 1960 году была присуждена Ленинская премия.

А самолет, после успешных испытаний, был запущен в серийное производство. Началом его эксплуатации принято считать 20 апреля 1959 года, когда состоялись два первых пассажирских рейса Ил-18 по маршруту Москва – Адлер и Москва – Алма-Ата. И с тех пор и до наших дней этот лайнер, пережив все другие самолеты первого поколения, находится в эксплуатации.

Ил-18 стал основным массовым и экономичным самолетом «Аэрофлота», а совершенная для того времени аэродинамическая компоновка этого самолета обеспечила ему высокие летно-технические характеристики. Среди обывателей он прослыл «самым надежным самолетом» и летал на всех, включая международные, воздушных трассах СССР, а еще эксплуатировался во многих авиакомпаниях других государств.

С годами в ОКБ создавались и другие модификации Ил-18, отличавшиеся повышенным уровнем комфорта и использованием более совершенного пилотажно-навигационного оборудования. Кроме пассажирских Ил-18, были разработаны и пущены в производство служебные, грузовые, патрульные самолеты, а также варианты для Советской Армии. Один из самолетов – Ил-18В – был переоборудован для полетов в Антарктиду.

Всего за годы серийного производства (1959-1978) было построено 719 самолетов, в том числе 564 пассажирских, остальные – специализированные. На Ил-18 установлено 20 мировых рекордов дальности полета и высоты с различной полезной нагрузкой. Этот самолет положил начало широкому развитию международных авиалиний «Аэрофлота» и массовому авиаэкспорту. Ведь по своей экономичности, уровню комфорта и безопасности самолеты Ил-18 неизменно вызывали интерес на мировом рынке и пользовались широким спросом (для 17 иностранных компаний было построено свыше 100 таких самолетов).

До середины 1970-х годов Ил-18 оставался основным дальне– и среднемагистральным лайнером в СССР, а затем его «сменили» Ил-62 и Ту-154. Массовое списание остававшихся в эксплуатации машин началось в начале 1980-х, но в основном – пассажирских, для отдельных задач самолет использовался еще долго, в частности, в спасательных операциях по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Спитаке.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первые телевизоры и испытание автомобиля.

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