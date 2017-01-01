50 литров жидкого азота против 50 литров кипятка: Эксперименты
Что произойдет с азотом?
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Блогеры из Live Today решили проверить, что будет, если смешать лед и пламя - жидкий азот и кипяток. Получит ли взрыв, а если да - то какой силы он будет?
Но, кроме воды, они использовали кока-колу и фанту.
Не повторяйте это в домашних условиях!
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд.
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