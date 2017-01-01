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Apple хочет выпустить недорогой iPhone без Face ID

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Вместо него будет сканер отпечатков пальцев.
iPhone может получить сканер отпечатков пальцев
iPhone может получить сканер отпечатков пальцев
iguides.ru

Сразу несколько китайских СМИ опубликовали статьи о возможном выходе специальной модели iPhone для китайского рынка. Она должна позволить на равных соперничать с Oppo и Huawei, которые пока на рынке Поднебесной вне конкуренции.

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В отчёте источников указано, что для удешевления новинки Apple планирует отказаться от Face ID. Вместо этого производитель вернёт сканер отпечатков пальцев Touch ID. Датчик может быть установлен на задней панели или же прямо в экране.

Подобные новости выглядят вполне правдоподобно, поскольку Apple уже выпускала особые модели iPhone для Китая. Так, продающиеся на местном рынке iPhone XS и iPhone XR обладают поддержкой двух физических SIM-карт, тогда как во всём остальном мире пользователям доступна лишь комбинация eSIM + SIM.

Если iPhone без Face ID, действительно готовится, то выйдет он не раньше следующего года. Ближайшей же осенью Apple представит только преемников актуальных моделей. Все они имеют выемку в экране и поддерживают разблокировку по лицу.

Напомним. ранее сообщалось, что суд рекомендовал запретить импорт iPhone в США.

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Теги: iPhone, Apple
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