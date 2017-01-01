Для пилотируемых дронов хотят создать свою Формулу-1

Воздушные гонки планируют провести уже в 2020 году.

По замыслу разработчиков из компании Alauda, в 2020 можно будет устроить воздушные гонки десятка пилотируемых октокоптеров, которые будут летать со скоростью под 200 км/ч. Нечто вроде «Формулы-1», только для дронов.

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Alauda — молодая австралийская компания с огромными амбициями. Команда инженеров уже сконструировала и построила несколько массивных прототипов октокоптеров, и успела провести летные испытания без пилотов в малонаселенном регионе страны. Подтверждающие видео с экстремальными полетами есть на YouTube.

Вслед за беспилотными тестами компания намерена выйти на мировую арену с демонстрационными полетами на грядущем Фестивале скорости в Гудвуде, Великобритания. После этого до конца года должны начаться пилотируемые полеты.

Но все это — лишь предварительный этап перед воздушными гонками, которые должны пройти в 2020, пишет New Atlas.

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В окончательном виде гоночные летательные аппараты будут более четырех метров в длину и почти 3,5 метра в ширину, с обтекаемым корпусом, напоминающем болиды «Формулы-1» из 50-х или 60-х. Внутрь установят громадные литий-полимерные батареи мощностью 500 кВт. Вес дрона без пилота на борту — около 230 кг. Предусмотрены модели с четырьмя или восемью винтами.

Будущие соревнования уже тщательно продуманы: в планах одиночные «заезды» на время, а также любимые зрителями и вызывающие накал страстей гонки в 20 метрах над поверхностью. Слегка отдает безумием, однако компания утверждает, что это мероприятие ускорит развитие потребительских пилотируемых воздушных автомобилей.

Переход на электротягу грозит превратить заезды «Формулы-1» в самое скучное из состязаний на скорость. Чтобы не потеряться по пути в будущее, в McLaren собираются вернуть гоночному спорту драйв при помощи новейших технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае создали диспетчерскую для дронов.

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