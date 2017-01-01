Половина владельцев iPhone не могут различить свою модель

Исследование показало, что владельцы телефонов Apple не могут даже назвать свою модель.

Компания Decluttr решила узнать, действительно ли американцы понимают, что они приобретают, когда тратят деньги на смартфон. Оказалось, что всё-таки не очень. По крайней мере, половина владельцев iPhone не сумели даже правильно идентифицировать свою модель.

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Эксперты показывали им изображения устройств от одного и того же производителя. Задачей участников было найти среди них свою модель телефона. Владельцы iPhone в большинстве провалили тест. Особенно сложно было хозяевам iPhone XR и iPhone 7. Лучше с заданием справились обладатели Samsung Galaxy S9+.

Зато больше половины (60%) владельцев Samsung Galaxy S7, S8 и S9 понятия не имели, что их смартфон поддерживает беспроводную зарядку. А для 86% пользователей iPhone XR, XS и X долгое время оставалось загадкой то, что их устройства поддерживают NFC.

Ещё один забавный результат исследования: почти треть американцев уверены, что их смартфон поддерживает 5G. А 62% из них уже заметили «улучшения» скорости интернета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали макеты новых iPhone.

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