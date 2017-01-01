День в истории: Первые телевизоры и испытание автомобиля

В этот день, 3 июля, произошли такие события.

Первые испытания своего автомобиля

Реконструкция первого автомобиля Бенца wikipedia.org

Карл Бенц сконструировал свой автомобиль в 1885 году. Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением рабочим объемом 984 см3 и мощностью 0,9 л.с. Единственный цилиндр располагался горизонтально по продольной оси машины над осью огромных задних колес. 3 июля 1885 года были проведены первые испытания автомобиля.

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Шток цилиндра раскручивал короткий вертикальный коленвал, снизу заканчивающийся большим горизонтально расположенным маховиком, а сверху – зубчатой парой, передающей крутящий момент под углом 90 градусов барабану ременной передачи. Ремень вращал ось, на которую с обоих концов были насажены ведущие звездочки главной, цепной передачи на колеса. Маховик соединялся с коленвалом конической передачей и использовался для создания равномерного вращения и для запуска мотора. Электрическое зажигание питалось от гальванической батареи. Автомобиль имел раму, спаянную из металлических трубок.

Машина Бенца развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Со временем мощность двигателя у автомобилей Бенца возросла с 0,75 до 2,5 л. с. Такой мощности было достаточно для езды с максимальной скоростью 19 км/ч, что позволило изобретателю в 1890 году перейти к промышленному (в современном понимании этого слова) производству своего автомобиля.

Оригинал своего первого авто Карл Бенц преподнес в 1906 году Германскому музею в Мюнхене. В 1936 году, готовясь отметить 50-летие изобретения автомобиля, немцы построили три его копии – для Технического музея в Вене, для Музея транспорта в Дрездене и собственно для фирменного музея «Mercedes-Benz» в Штутгарте.

Появились первые телевизоры

Реклама телевизора wikipedia.org

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Первые серийные телевизионные приемники «Вижнетт» (англ. Visionette) с 45-строчной механической развёрткой начали выпускаться американской компанией Western Television в 1929 году по цене чуть меньше 100 долларов. Изображение таких телевизоров чаще всего было не крупнее почтовой марки, и даже при увеличении с помощью линзы могло рассматриваться одним человеком. Невысокая чёткость позволяла различать лишь общие контуры предметов и узнавать лица на очень крупных планах. Из-за неудовлетворительного качества механические телевизоры не получили широкого распространения, оставаясь экзотикой. Кроме того, механические телевизоры выполнялись в виде приставки к радиоприёмнику, который служил для получения видеосигнала. Для приёма звукового сопровождения был нужен ещё один радиоприёмник, настроенный на другую частоту.

Первое испытание на атолле Муруроа

Атолл Муруроа wikipedia.org

3 июля 1966 года на атолле Муруроа (Французская Полинезия) проведено первое испытание ядерного оружия. После потери полигона в Сахаре в результате обретения независимости Алжиром атолл стал главным местом проведения французских ядерных взрывов.

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Между 1966 и 1996 на Муруроа было проведено 181 ядерное испытание, что регулярно вызывало протесты по всему миру.

Ядерные испытания были прекращены после того, как очередной заряд застрял в 800-метровой шахте и сдетонировал на опасно малой глубине. В результате в подводной части атолла образовалась трещина шириной 40 см и протяжённостью несколько километров. Появилась опасность попадания радиоактивных веществ в океан. Франция до сих пор не опубликовала данные о радиоактивном заражении в результате данного инцидента.

Напомним, днем ранее мы вспоминали НЛО и патент на паровую машину.

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