Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Аэрогель против воды и огня: Эксперименты

Комментариев: 1
Зачем нужен аэрогель и как он помогает в повседневной жизни?

Читай также: Создан легкий и прочный материал для будущих ракет

Дерек испытал на себе различные свойства аэрогеля, пройдя через огонь и воду, вот только медных труб не было. А так же узнал, зачем аэрогель оказался на Марсе? Как его можно использовать в борьбе с насекомыми-вредителями? Как он пригодился в музеях? И какие ещё существуют композитные материалы с аэрогелем и где их применяют?

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: эксперименты, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
chytan    02.07.2019, 17:17
Оценка:  0
chytan
Лайк !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь