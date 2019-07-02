Аэрогель против воды и огня: Эксперименты

Зачем нужен аэрогель и как он помогает в повседневной жизни?

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Дерек испытал на себе различные свойства аэрогеля, пройдя через огонь и воду, вот только медных труб не было. А так же узнал, зачем аэрогель оказался на Марсе? Как его можно использовать в борьбе с насекомыми-вредителями? Как он пригодился в музеях? И какие ещё существуют композитные материалы с аэрогелем и где их применяют?

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

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