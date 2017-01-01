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Видео дня: Исчезновение 11-летней Даши и 100 сообщений звездам

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В тренде - ТВ-шоу и эксперимент в Инстаграме.

Трагическое исчезновение 11-летней Даши из Одессы: кто прикрывал палача? Часть 2

Продолжение программы Говорить Україна, которая посвящена резонансному похищению и убийству Даши Лукьяненко из Одесской области. 

100 Сообщений Звёздам в Инстаграм

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Челлендж, который пришел с Запада, заключается в том, что нужно написать сообщения звездам в Инстаграм, а через 12 часов прочитать ответы. Вопросы задавались Зеленскому, Maruv, Киркорову и другим звездам.

Напомним, днем ранее в тренды попали прозрачная Кола и Дать воду Крыму или нет.

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Теги: видео, видео дня, тренды Youtube
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