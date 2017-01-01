Видео дня: Исчезновение 11-летней Даши и 100 сообщений звездам

В тренде - ТВ-шоу и эксперимент в Инстаграме.

Трагическое исчезновение 11-летней Даши из Одессы: кто прикрывал палача? Часть 2

Продолжение программы Говорить Україна, которая посвящена резонансному похищению и убийству Даши Лукьяненко из Одесской области.

100 Сообщений Звёздам в Инстаграм

Читай также: Видео дня: МастерШеф и Холостяк

Челлендж, который пришел с Запада, заключается в том, что нужно написать сообщения звездам в Инстаграм, а через 12 часов прочитать ответы. Вопросы задавались Зеленскому, Maruv, Киркорову и другим звездам.

Напомним, днем ранее в тренды попали прозрачная Кола и Дать воду Крыму или нет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.