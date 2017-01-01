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Горят ли спички в вакууме: Эксперименты

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Могут ли спички гореть в космосе?

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В мастерской Огненное ТВ смоделировали ситуацию, при которой воздух вокруг спичек будет практически полностью отсутствовать. Блогер попробует поджечь их и посмотреть, как будут гореть спички в космосе на самом деле. Будет ли происходить горение в известном смысле или произойдет что-то другое?

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты, вакуум
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