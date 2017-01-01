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Видео дня: Прозрачная Кола и Дать воду Крыму или нет?

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В тренде - политика и эксперименты.

Мы сделали прозрачную Колу

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Все слышали, наверное, про Coca-Cola clear. Прозрачная кола. Так вот, блогеры решили сделать Кока-Колу прозрачной про рецепту из оригинального видео "Как сделать колу". 

Дать воду Крыму или нет? 

Как Северо-Крымский канал присоединил Крым? Где Крым берет воду после 2014? Какое качество крымской воды? Обо всем этом смотрите в программе Радіо Свобода «Крым.Реалии».

Напомним, ранее в тренды попали Итоги суда BadComedian и Один за всех.

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Теги: видео дня, видео, тренды Youtube
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