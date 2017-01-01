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Xiaomi показала функцию замены неба и времени суток на смартфонах

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Искусственный интеллект может менять день на ночь на фото.
Замена дня на ночь
Замена дня на ночь
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Китайские источники опубликовали видеоролик, который демонстрирует, как работает функция замены неба и времени суток на флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9.

Второй ролик демонстрирует значительно более длинную презентацию данной функции на примере смартфона Redmi K20 Pro.

Это подтверждает, что данная возможность уже тестируется на выпущенных смартфонах компании и станет доступна пользователям в одном из следующих обновлений ПО.

Для работы этой функции используется система искусственного интеллекта, которая способна точно определять границы неба, передний и задний планы для создания реалистичного улучшенного изображения.

Но дебютирует функция в смартфонах линейки Xiaomi CC9, которые будут представлены уже завтра.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился превращать зиму в лето.

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Теги: Xiaomi, искусственный интеллект, видео, фото
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