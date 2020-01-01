День в истории: 1 июля - Первая энциклопедия и выпуск плеера Walkman

В этот день, 1 июля, произошли такие события.

День рождения Лейбница

Готфрид Вильгельм Лейбниц wikipedia.org

Готфрид Вильгельм Лейбниц (нем. Gottfried Wilhelm Leibniz) родился 1 июля 1646 года в семье профессора Лейпцигского университета Фридриха Лейбница. У его отца, который умер, когда мальчику было всего 8 лет, была прекрасная библиотека, которая во многом сформировала интерес ребёнка к наукам и языкам.

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Молодой Лейбниц самостоятельно изучил латынь и греческий язык. Образование он получил в Лейпцигском и Йенском университетах. С юных лет его эрудиция и ораторский талант привлекают к нему внимание и вызывают восхищение окружающих. 5 ноября 1666 года в Нюрнбергском университете молодой учёный успешно защитил диссертацию на соискание степени доктора права.

Готфрид Лейбниц заметно опережал своё время. Он внёс значительный вклад в развитие логики, математического анализа, философии. Его работы в этих областях, такие как «О комбинаторном искусстве», «Рассуждение о метафизике» пользовались и продолжают пользоваться заслуженным вниманием учёных. Лейбниц изобрёл собственную конструкцию арифмометра, который намного лучше паскалевского арифмометра выполнял умножение, деление и извлечение корней.

В 1697 году Лейбниц знакомится с Петром I, который в то время путешествовал по Европе. Благодаря плодотворному общению с учёным, русский царь впоследствии одобрил создание Академии наук в Петербурге, что положило начало развитию российской науки по западноевропейскому образцу.

В 1700 году Лейбниц основал Берлинскую Академию наук. Он же стал её первым президентом. Помимо этого он был избран иностранным членом Парижской Академии наук.

Готфрид Лейбниц умер 14 ноября 1716 года в Ганновере (Германия).

Вышел в свет первый том первой в мире Энциклопедии

Первый том энциклопедии Ruspekh.ru

1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии». Хотя надо отметить, что вообще самые первые энциклопедии, или терминологические словари, появились еще в Древнем Египте в период Среднего царства (2 тысячелетие до н.э.), а своды знаний составлялись и в Древнем Китае (12-10 века до н.э.). Но именно энциклопедией, которая имела вполне современный облик, привычный для нас, стала эта.

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Проект французского справочного издания под названием «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремёсел» возник в 1747 году («Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers»). Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил «Энциклопедии» 25 лет жизни.

Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус «Энциклопедии» составили 35 томов: 17 томов текста (60 тысяч статей) и 11 томов «гравюр» (иллюстраций к тексту). В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году — 2 тома указателей. Первые 28 томов были созданы под редакцией одного Дидро.

Впоследствии его соредактором стал ученый-единомышленник Жан д'Аламбер. Участие в составлении энциклопедии приняли также самые выдающиеся мыслители века Просвещения: Франсуа Мари Вольтер, Поль Гольбах, Жан-Жак Руссо, Шарль Луи Монтескье, Поль Адриан Гельвеций и другие.

Первая «Энциклопедия» была не только популярно и увлекательно написанным справочником. Направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции.

В начале «Энциклопедия» выходила по подписке тиражом 4 250 экземпляров. Она неоднократно переиздавалась: в Лукке (1758–1776), Женеве (1778–1779) и Лозанне (1778–1781). Вскоре подобные издания получили распространение во всех странах. С 1772 года в Эдинбурге начала выходить «Британника», а с начала 19 века собственные энциклопедии создаются в Германии, Испании, России.

Фирма «Sony» представила «Walkman»

Walkman wikipedia.org

Первый сине-серебристый аппарат под названием Walkman (модель TPS-L2) появился в продаже в Японии 1 июля 1979 года. Устройство было разработано инженером Нобутоси Кихара для генерального директора и основателя Sony Акио Морита, чтобы он мог слушать музыкальные оперы во время его частых полётов по миру. Морита не нравилось название Walkman, поэтому он попросил, чтобы оно было изменено. Но молодые сопредседатели компании сказали ему, что рекламная кампания уже использует название Walkman и его изменение будет слишком дорого стоить. Таким образом, Морита согласился оставить прежнее название.

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1 июля, каждые пять лет (с выпуска Walkman в 1979 году и до 1999 года), компания Sony отмечала выпуском новой модели плеера для кассет с новыми возможностями. Каждая новая модель обладала улучшенными возможностями, сохраняя характеристики предыдущих моделей.

К концу 1990-х кассетный Walkman перестал совершенствоваться в пользу появляющихся цифровых технологий — CD, DAT и MiniDisc. После 2000 года кассетные Walkman и их клоны, достигнув технологических вершин, стали морально устаревать, формат компакт-кассет постепенно вытеснялся. Однако Sony всё ещё продолжала выпускать кассетные Walkman.

И в 2004 году, в 25-летнюю годовщину Walkman, Sony не стала демонстрировать новую модель кассетного плеера, зато произвела базируемый на жёстком диске СЗ-HD1, официально демонстрируя прекращение использования формата компакт-кассеты (перед этим, в 2003 году, Sony выпустила две модели, но это были MiniDisc-плееры).

Последний кассетный Walkman — WM-FX290 — был выпущен в Северной Америке и начал продаваться в 2002 году; он имел цифровое радио с AM/FM и TV-диапазонами и работал на единственной батарейке AA. В Канаде, где портативные радиоприёмники не имели доступа к TV-диапазону, это устройство перестало продаваться с мая 2006 года. В августе 2006 года Sony Canada начинает продавать кассетные Walkman снова, но на сей раз предлагается только базовая модель WM-FX197.

До 2009 года, несмотря на достаточно большой спад популярности кассетных аппаратов, модели с интуитивным управлением (WM-GX788 и т. д.) были доступны в некоторых странах, таких, как Южная Корея и Япония. Эти модели имели полимерные аккумуляторы (в виде пластинки жевательной резинки), лучшее, чем у более дешёвых моделей, качество звука, функцию автоматического поиска песен на ленте и автореверс.

По состоянию на весну 2009 года продажи Walkman (кроме WM-EX651) были прекращены в Южной Корее. В Японии последняя партия кассетных плееров была выпущена в апреле 2010, после чего производство этих некогда популярных устройств практически полностью прекратилось (в Китае Sony планирует выпускать небольшие партии, предназначенные для фанатов этой техники).

Всего со времени начала производства первой модели было выпущено около 200 миллионов кассетных плееров Walkman.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Тунгусский метеорит и Тауэрский мост.

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