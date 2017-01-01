День в истории: Тунгусский метеорит и Тауэрский мост

В этот день, 30 июня, произошли такие события.

Тауэрский мост

Тауэрский мост wikipedia.org

Во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта в Ист-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее «Лондонского моста».

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В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсом. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфе-Берри.

Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течении 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше одного миллиона фунтов.

30 июня 1894 года мост был торжественно открыт Принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой.

Тауэр бридж (англ. Tower Bridge), или Тауэрский мост, выполняет важную функцию: в нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен.

Тауэр бридж уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира.

Тунгусский метеорит

Место падения Тунгусского метеорита gazeta.ru

30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной (из взорванных) водородной бомбы.

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Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар, довершивший опустошение района. На огромном пространстве, начиная от реки Енисея и заканчивая атлантическим побережьем Европы, несколько ночей подряд наблюдались небывалые по масштабу и совершенно необычные световые явления, вошедшие в историю под названием «светлых ночей лета 1908 года».

Ученые выдвинули множество гипотез взрыва. Сейчас их насчитывается около сотни. Приверженцы первой считают, что на Землю упал гигантский метеорит. Начиная с 1927 года, его следы искали в районе взрыва первые советские научные экспедиции. Однако на месте происшествия не оказалось привычного метеорного кратера.

Последующие экспедиции заметили, что область поваленного леса имеет характерную форму «бабочки», направленную с востока – юго-востока на запад – северо-запад. Исследование этой области показало, что взрыв произошел не при столкновении тела с земной поверхностью, а еще до этого в воздухе на высоте 5-10 километров.

Астроном В.Фесенков выдвинул версию столкновения Земли с кометой. Еще по одной версии, это было тело, обладавшее большой кинетической энергией, имевшее низкую плотность, малую прочность и высокую летучесть, что привело к быстрому его разрушению и испарению в результате резкого торможения в нижних плотных слоях атмосферы.

Однако, природа Тунгусского феномена до сих пор остается точно не выясненной. А в память об этом событии в 2016 году по решению ООН установлена новая международная дата – День астероида.

Гибель Союз-11

Экипаж Союз-11 VistaNews.ru

19 апреля 1971 года в СССР на космическую орбиту была выведена первая в мире орбитальная станция «Салют». К работе на ней готовились три экипажа: основной (Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников), дублирующий (Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин) и резервный (Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев).

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Первым к станции в апреле 1971 года отправился экипаж Владимира Шаталова. «Союз-10» был состыкован с «Салютом», однако перейти на станцию экипажу не удалось. Из-за технических недоработок стыковочного узла корабля «Союз» не получилось обеспечить герметичность стыковочной полости, и экипаж вернулся на Землю.

К старту начал готовиться экипаж Алексея Леонова. Однако за двое суток до старта медики не позволили лететь в космос бортинженеру Валерию Кубасову. За 10 часов до старта было принято решение о полете экипажа Георгия Добровольского на космическом корабле «Союз-11».

В течение 23 дней космонавтам удалось провести уникальные эксперименты на орбите. Однако, 30 июня, когда они уже спускались на Землю неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало, космонавты потеряли сознание, и не смогли закрыть клапан. Так, из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата экипаж погиб.

В память о героях космоса названы кратеры на Луне, малые планеты Солнечной системы. Установлены бюсты и памятные доски в местах, связанных с жизнью и деятельностью космонавтов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый Боинг и пульт дистанционного управления.

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