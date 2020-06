День в истории: 29 июня - Первый Боинг и пульт дистанционного управления

В этот день, 29 июня, произошли такие события.

День рождения Джорджа Эллери Хейла

Джордж Эллери Хейл wikipedia.org

Родился 29 июня 1868 года в Чикаго. В 1890 году окончил Массачусетский технологический институт. В 1888—1891 годах проводил наблюдения в собственной небольшой Кенвудской обсерватории. В 1892—1905 годах работал в Чикагском университете (с 1897 — профессор, в 1895—1905 — первый директор Йеркской обсерватории в Уильямс-Бэй близ Чикаго). В 1904 году Хейл организовал обсерваторию Маунт-Вилсон (штат Калифорния) института Карнеги в Вашингтоне и до конца 1923 года был её директором (с 1923 — почётным директором).

Работы Хейла посвящены физике Солнца и звёзд. В 1889 году Хейл изобрёл спектрогелиограф — прибор, позволяющий фотографировать хромосферу Солнца вне затмений. В 1892 году впервые с помощью этого прибора получил фотографии протуберанцев и кальциевых флоккулов. Исследовал последние на разных уровнях атмосферы Солнца с целью изучения циркуляционных процессов. Высказал предположение о наличии сильных магнитных полей в солнечных пятнах, а затем доказал их наличие с помощью опытов по зеемановскому расщеплению спектральных линий (1908).Это было первым открытием внеземного магнитного поля. Выполнил первые эксперименты, связанные с обнаружением общего магнитного поля Солнца.

Большое значение для развития астрономии в США имела организационная деятельность Хейла. Он убедил чикагского трамвайного магната Чарлза Йеркса (прототип главного героя трилогии Т. Драйзера «Финансист» — «Титан» — «Стоик») финансировать строительство самого крупного в мире 40-дюймового рефрактора. Строительство рефрактора и обсерватории (названной Йеркской) было завершено в 1897 году. В 1904 году Хейлу удалось получить от Института Карнеги в Вашингтоне средства для создания солнечной обсерватории на горе Вилсон в Калифорнии. Обсерватория Маунт-Вильсон, как и Йеркская, основывалась на новом для астрономии принципе — она была не только наблюдательным учреждением, но и крупной физической лабораторией. Уже в 1905 году в обсерватории Маунт-Вилсон был установлен первый солнечный телескоп и построена небольшая лаборатория; в 1908 году построен 60-футовый, в 1912—150-футовый башенные солнечные телескопы. В 1928 году Хейл начал активно осуществлять идею создания 200-дюймового телескопа. Строительство этого рефлектора на горе Паломар вблизи обсерватории Маунт-Вилсон было завершено в 1948 году, и он был назван именем Хейла.

Хейл был также инициатором создания Калифорнийского технологического института, ставшего одним из самых известных учебных и научно-исследовательских центров США.

В 1895 году вместе с Джеймсом Килером основал журнал The Astrophysical Journal и был его редактором до 1935 года.

В воздух поднялся первый самолет «Боинг»

Самый массовый Боинг wikipedia.org

Свой первый гидросамолет на двух поплавках - Boeing 1 B&W - американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота, однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал. Этот самолет, именуемый еще как Модель 1, имел полотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле.

Уже 15 июля 1916 года Боинг зарегистрировал свою компанию, которая годом позже получила название «Boeing Airplane Company». Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек.

К 1927 году «Боинг» стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями самолетов в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения.

Сейчас «Боинг» является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию. Ее заказчики имеются в 145 странах мира.

«Боинг» стал одной из первых аэрокосмических компаний США, открывших представительство в России. В 1993 году в Москве был открыт Научно-технический центр «Боинга», а в 1998 году — Конструкторский центр.

Программы русско-американского сотрудничества в сфере авиакосмической промышленности включают проектирование элементов гражданских самолетов и космических конструкций, сотрудничество в области безопасности полетов, помощь в открытии новых маршрутов и другое.

Изобретение пульта для телевизора

Один из первых пультов wikipedia.org

Один из самых ранних образцов устройств для дистанционного управления придумал Никола Тесла в 1898 году. Механизм был запатентован и описан в Method of and Apparatus for Controlling Mechanism of Moving Vehicle or Vehicles. В 1898 году на электровыставке в Медисон-сквер-гарден он демонстрировал публике радиоуправляемую лодку под названием «телеавтомат».

В 1903 году испанский инженер и математик Leonardo Torres Quevedo представил в Парижской академии наук Telekino — устройство, представлявшее собой робота, выполнявшего команды, переданные посредством электромагнитных волн. В том же году он получил патенты во Франции, Испании, Великобритании и США. В 1906 году в порту Бильбао в присутствии короля и большого сборища зрителей Torres представил своё изобретение, управляя лодкой с корабля. Позже он пробовал приспособить Telekino для снарядов и торпед, но прекратил проект из-за недостатка средств.

Первая дистанционно управляемая модель аэроплана была запущена в 1932 году. Затем над использованием дистанционного управления в военных целях усиленно работали во время Второй мировой войны, например в проекте немецкой ракеты земля-воздух Вассерфаль.

Первый пульт ДУ для управления телевизором был разработан Юджином Полли, сотрудником американской компании Zenith Radio Corporation в начале 1950-х годов. Он был соединён с телевизором кабелем. В 1955 году был разработан беспроводной пульт Flashmatic, основанный на посылании луча света в направлении фотоэлемента. К сожалению, фотоэлемент не мог отличить свет из пульта от света из других источников. Кроме того, требовалось направлять пульт точно на приёмник.

В 1956 году американец еврейско-австрийского происхождения Роберт Адлер разработал беспроводной пульт Zenith Space Commander. Он был механическим и использовал ультразвук для задания канала и громкости. Когда пользователь нажимал кнопку, она щёлкала и ударяла пластину. Каждая пластина извлекала шум разной частоты и схемы телевизора распознавали этот шум. Изобретение транзистора сделало возможным производство дешёвых электрических пультов, которые содержат пьезоэлектрический кристалл, питающийся электрическим током и колеблющийся с частотой, превышающей верхний предел слуха человека (хотя слышимой собаками). Приёмник содержал микрофон, подсоединённый к схеме, настроенной на ту же частоту. Некоторыми проблемами этого способа были возможность приёмника сработать от естественного шума и то, что некоторые люди, особенно молодые женщины, могли слышать пронзительные ультразвуковые сигналы. Был даже случай, когда игрушечный ксилофон мог переключать каналы на телевизорах этого типа, потому что некоторые обертоны ксилофона совпадали по частоте с сигналами пульта.

В 1974 году фирмы GRUNDIG и MAGNAVOX выпустили первый цветной телевизор с микропроцессором управления на ИК-лучах. Телевизор имел экранную индикацию (OSD) — в углу экрана отображался номер канала.

