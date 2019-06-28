День в истории: 28 июня - Рождение Илона Маска

В этот день, 28 июня, произошли такие события.

День рождения Гёпперт-Майер

Мария Гёпперт-Майер wikipedia.org

Мария Гёпперт-Майер была единственным ребёнком в семье профессора педиатрии Фридриха Гёпперта и его жены, учительницы языков и литературы Марии Гёпперт. В 1910 г семья переехала в Гёттинген, где её отец был назначен профессором педиатрии в университете. С ранних лет Мария была окружена студентами и преподавателями университета, такими интеллектуалами, как Энрико Ферми, Вернер Гейзенберг, Поль Дирак и Вольфганг Паули.

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В 1924 г. она сдала вступительный экзамен в университет (Abitur) и была принята туда осенью. Она слушала лекции в том числе и у Макса Борна, Джеймса Франка и Адольфа Отто Рейнольд-Виндхауза. В 1930 г. она вышла замуж за сотрудника Джеймса Франка — Джозефа Эдварда Майера. Вскоре они переехали в США — на родину Майера.

В последовавшие несколько лет Гёпперт-Майер бесплатно преподавала в университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе с 1931 по 1939 гг. и с 1940 по 1946 гг. в университете Колумбии. После этого она преподавала в университете Чикаго. Получить оплачиваемую работу было невозможно, с одной стороны, из-за Великой депрессии, а с другой стороны, из-за того, что она работала в тех же университетах, где её муж был профессором, и могла быть обвинена в использовании родственных связей. В 1940 г. выпустила совместно со своим мужем книгу «Статистическая механика».

После образования Аргоннской национальной лаборатории в 1946 г. Гёпперт-Майер предложили работу на полставки в качестве старшего научного сотрудника в отделе теоретической физики. Именно в то время она разработала оболочечную модель ядра, за которую получила впоследствии Нобелевскую премию по физике.

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Модель Гёпперт-Майер объясняла существование магических чисел в физике ядра — того факта, что элементы с атомными весами 2, 8, 20, 28, 50, 82, и 126 были чрезвычайно стабильными. Суть объяснения состоит в спин-орбитальном взаимодействии нуклонов, в результате чего в ядре образуются оболочки с возможным количеством нуклонов 2, 6, 10 и т. д. При заполнении очередной оболочки получается чрезвычайно стабильная конфигурация ядра.

Примерно в то же время независимо от неё немецкий физик Ханс Йенсен построил такую же теорию оболочечной модели ядра. В 1955 г. они совместно написали книгу «Элементарная теория оболочечной модели ядра». После награждения Нобелевской премией в 1963 г. Гёпперт-Майер сказала: «Сделать работу было вдвое интереснее, чем получить приз за неё».

В конце 1940-х — начале 1950-х годов она выполнила расчёты по поглощению излучения для Эдварда Теллера, которые, вероятно, использовались при конструировании водородной бомбы.

После смерти Гёпперт-Майер Американское физическое общество учредило награду в её честь, присуждаемую молодой женщине-физику в начале научной карьеры.

День рождения Роуленда

Франк Шервуд Роуленд wikipedia.org

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Шервуд Роуленд родился в небольшом городке Делавэр (штат Огайо), где окончил Уэслианский университет Огайо, а затем Чикагский университет, где также сделал диссертацию. Работал в Принстонском университете, Университете Канзаса и Калифорнийском университете в Ирвайне. Работая в Калифорнийском университете в Ирвайне, Шервуд Роуленд теоретически предсказал, что органические газообразные вещества, произведённые человеком, под действием солнечной радиации разлагаются в стратосфере, образуя хлор и моноокись хлора, которые способны эффективно разрушать молекулы озона. Он и Марио Молина показали опасность воздействия галогеналканов на озоновый слой в стратосфере. Эти исследования инициировали более широкие исследования по воздействию хлорофторуглеродов, которые уже в 1978 году были запрещены к использованию в аэрозолях. В 1995 году Роуленд и Молина получили за эти исследования Нобелевскую премию по химии.

День рождения Маска

Илон Маск wikipedia.org

Маск родился и вырос в Претории (ЮАР) в семье инженера Эррола Маска и его жены, модели Мэй Маск (урожденной Халдеман). Родители дали ему имя прадеда Джона Илона Халдемана, который родился в 1872 году. Халдеманы — предки его по материнской линии — из швейцарских немцев.

Илон Маск родился 28 июня 1971 года. У него есть младший брат Кимбал и младшая сестра Тоска.

Мальчик рос замкнутым, любил чтение и, имея фотографическую память и прочитав два комплекта энциклопедий, стал всезнайкой, что не прибавило ему популярности. В школе Илон подвергался насилию со стороны сверстников; после одного из избиений ему пришлось восстанавливать сломанный нос. Родители развелись, мать уехала с детьми в Дурбан, но через пару лет Илон решил жить с отцом, к которому впоследствии перебрался и Кимбал. Эррол — тяжёлый, требовательный человек, и жить с ним было нелегко, но мальчики многому научились у отца. Они приходили к отцу на работу класть кирпичную кладку, устанавливать сантехнику, подгонять оконные рамы и прокладывать электропроводку.

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В возрасте десяти лет Илон получил в подарок свой первый компьютер Commodore VIC-20 и научился на нём программировать. В двенадцатилетнем возрасте он продал за 500 долларов свою первую программу — видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar, в которой игрок обстреливал ряды инопланетян из лазерной пушки.

Маск вкладывал средства в акции фармацевтической компании, за которой следил через газеты. На вырученные от продажи акций несколько тысяч долларов он вопреки протестам родителей уезжает в Канаду. До поступления в университет он жил у родственников в городе Кингстон, провинция Онтарио. Получил степень бакалавра в Пенсильванском университете. Затем поступил в Стэнфордский университет, но обучение в Стэнфорде не закончил.

Первая жена, Жюстин Уилсон, училась с ним в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, и у них родилось пятеро детей.

В сентябре 2008 года Илон и Жюстин объявили о разрыве отношений, поскольку Маск стал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Они поженились в 2010 году. В 2012 году Маск и Райли развелись, однако поженились снова в 2013 году. В марте 2016 года они подали заявление на развод, который состоялся в октябре того же года.

В 1996/1997 году Маск со своим братом основал компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении для новостных компаний. В 1999 году Zip2 была приобретена Compaq за 307 млн долларов. Маск получил 7 % от суммы продажи (22 млн долл.)

В марте 1999 года Маск стал одним из основателей X.com. В 2000 году X.com произвела слияние с компанией Confinity, одно из отделений которой имело название PayPal. Обе системы (X.com и PayPal) занимались обеспечением персональных электронных денежных переводов посредством электронной почты, и целью сделки было слияние обеих платёжных систем, однако на самом деле этого не произошло. Маск решительно выступал за бренд X.com вместо PayPal, что вызвало внутрикорпоративные разногласия, закончившиеся в конце концов отставкой Маска по решению Совета директоров. Однако стратегическое решение Илона о слиянии двух компаний, наряду с активным продвижением электронной системы оплаты на Интернет-аукционах (в первую очередь, eBay), привело в 2001 году к быстрому росту предприятия, которое было окончательно переименовано в PayPal. Столь внушительные успехи позволили компании произвести размещение акций на бирже в феврале 2002 года (и при этом стать первой из дотком-компаний, вышедших на биржу после террористических актов 11 сентября 2001 года). В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов США. На момент продажи Маску принадлежали 11,7 % акций компании, что позволило ему выручить 180 млн долларов.

В мае 2002 года Маск основал свою третью компанию — SpaceX. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на вертолет и открытие Киевского университета.

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