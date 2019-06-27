День в истории: 27 июня - Патент на вертолет и открытие Киевского университета

В этот день, 27 июня, произошли такие события.

Первый чай в Европе

Чай djurenko.com

Возить чай из Китая в Европу начали в середине XVII века португальцы, голландцы и англичане. Первоначально чай стал известен как лечебный напиток, но по прошествии нескольких десятилетий его стали пить просто для удовольствия.

Впервые чай импортирован в Европу 27 июня 1615 года.

Французы узнали о чае от голландцев в 1636 году. Одним из первых любителей чая был король Людовик XIV. Он узнал, что китайцы и японцы благодаря чаю не страдают подагрой и апоплексией и велел и его так лечить от подагры. Что помогало королю, должно было помочь и его подданным. Мужчины были в восторге от экзотического напитка и превращали чаепитие в нечто подобное китайскому ритуалу, причём особое значение придавалось тонкому фарфору, китайским коврам и обоям. Дамы же предпочитали кофе и какао. Лизелотта фон Пфальц (1652—1722), невестка короля, попробовала чай в Версале, и чай ей не понравился. “Вкус чая напоминает сено с навозом, Боже мой, как можно пить такую горечь?“ — писала она в письме в Германию.

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В Германии чай впервые упоминается в 1650-е годы. Подтверждением этому служат аптечные ценники: Herba thea упоминается в 1657 году в Нордхаузене, в 1662 году в Лигнице и Ульме. Самым большим поклонником чая считался нидерландский врач Корнелиус Деккер (1647—1685), известный также как Бонтеку, утверждавший: “Чай может помочь человеку, истощённому и одной ногой стоящему в могиле, он придаст ему силу и даст новую жизнь“ и считавший, что 50 чашек чая в день вполне достаточно, можно пить ещё больше, но 200 чашек — это естественный предел. Подозрения в том, что он был подкуплен Голландской Ост-Индской компанией, так и не были опровергнуты.

В 1658 году в королевском парке в Париже посадили кусты чая, однако начинание не было успешным, кусты хорошо росли только в оранжерее. Парижский климат им не подходил. Выращивание чая заинтересовало также шведского ботаника и естествоиспытателя Карла Линнея, который назвал чай в своей ботанической системе Camellia Thea.

В Великобритании чай был введён Британской Ост-Индийской компанией, основанной в 1600 году. В 1662 году британский король Карл II женился на португальской принцессе Екатерине. Она была восторженной почитательницей чая и ввела чаепитие в обычай при дворе, что, конечно, положительно отразилось на доходах чаеторговцев и к тому же расценивалось как победа над алкоголем, который лорды и леди пили «утром, в обед и вечером».

С самого начала чай в Европе столкнулся с сильным противодействием кофе, какао, пива и вина. Не без участия лобби английских торговцев кофе и пивом король Карл II, не разделявший восторженное отношение своей жены к чаю, обложил в 1684 году импорт чая высокими пошлинами и издал закон, запрещавший дальнейшее распространение кофеен и чайных, которые ему казались рассадниками неугодных ему политических идей. Любители чая энергично протестовали против такого ограничения их излюбленного времяпрепровождения, и король уже через несколько недель был вынужден отменить свой закон — случай, уникальный сам по себе в британской истории. Но пошлина осталась в силе, поэтому чай в Англии был значительно дороже, чем на континенте. Следствием этого стала оживлённая контрабанда и появление фальсификатов чая. Именно с этого времени в Англии начали отдавать предпочтение чёрному чаю — он был дешевле и его гораздо труднее правдоподобно подделывать.

Открытие Киевского университета

Университет им. Тараса Шевченко wikipedia.org/

27 июня 1834 года был открыт Киевский университет. Тогда в университете существовал лишь один факультет — философский, с двумя отделениями — историко-филологическим и физико-математическим, на них обучались 62 студента. В 1835 открыт юридический, в 1841 — медицинский факультеты (впоследствии медицинский факультет отделился и стал нынешним Киевским медицинским университетом). Философский факультет в 1850 был разделён на историко-филологический и физико-математический факультеты. В составе этих четырёх факультетов университет работал до 1918 года.

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Согласно уставу, устанавливался четырёхлетний срок учёбы. Студенты сдавали экзамены в конце каждого курса, и перед окончанием университета особо способным выдавали золотые и серебряные медали.

Собственного помещения до 1842 года Киевский университет не имел. Поэтому вынужден был арендовать мало приспособленные для учёбы частные дома на Печерске. Под руководством профессора архитектуры Петербургской академии искусств Викентия Ивановича Беретти на пустынной окраине древнего Киева в 1838—1842 годах в стиле русского классицизма возвели огромный университетский корпус, который сначала был белым, но со временем его перекрасили.

Главное здание университета (Красный корпус) представляет собой огромный замкнутый корпус (длиной фасада в 145,68 м) с внутренним двором и несёт цвета наградной ленты ордена святого Владимира — красный и чёрный (красные стены, чёрные основания и капители колонн). Девиз этого же ордена «Utilitas, Honor et Gloria» («Польза, честь и слава» в переводе с латыни) также стал девизом университета.

Патент на вертолет

Вертолет Сикорского volnorez.com.ua

В марте 1919 года Сикорский эмигрировал в США, поселился в районе Нью-Йорка, первое время зарабатывая преподаванием математики. В 1923 году он основал авиационную фирму «Sikorsky Aero Engineering Corporation», где занял должность президента. Начало его деятельности в США было весьма непростым. Так, известно, что выдающийся русский композитор Сергей Рахманинов лично участвовал в его предприятии, занимая должность вице-президента. Чтобы спасти фирму Сикорского от разорения, Рахманинов прислал чек на 5000 долларов (около 80000$ в пересчёте на 2010 год). В 1929 году, когда финансовое состояние фирмы улучшилось, Сикорский вернул эти деньги Рахманинову с процентами.

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27 июня 1931 года Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолёта.

До 1939 года Сикорский создал около пятнадцати типов самолётов. С 1939 года перешёл на конструирование вертолётов одновинтовой схемы с автоматом перекоса, получивших широкое распространение.

Первый экспериментальный вертолёт Vought-Sikorsky 300, созданный Сикорским в США, оторвался от земли 14 сентября 1939 года. По существу, это был модернизированный вариант его первого вертолёта, созданного ещё в июле 1909 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую в мире АЭС и первый кинотеатр.

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