День в истории: 26 июня - Первая в мире АЭС и первый кинотеатр

В этот день, 26 июня, произошли такие события.

Первый кинотеатр

Кинопроэкторная vitkvv2017.livejournal.com

В 1896 году в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) открылся первый в мире кинотеатр, действовавший постоянно. Он был рассчитан на 400 мест.

Полет первого вертолета

Первый вертолет Focke-Wulf Fw 61 wikipedia.org/

Focke-Wulf Fw 61 — одноместный двухвинтовой вертолёт поперечной схемы. Является первым вертолётом который обладал достаточной устойчивостью на всех режимах полёта и хорошей управляемостью.

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Разработан конструктором Генрихом Фокке. Совершил первый полёт 26 июня 1936 года. На аппарате устанавливался звёздообразный двигатель Bramo Sh.14A мощностью 119 кВт. Он был помещён в носовой части фюзеляжа и при помощи трансмиссии приводил в движение два смонтированных на выносных консолях трёхлопастных винта, вращавшихся во взаимно противоположных направлениях (заодно таким образом гасилась авторотация). Всего были построены две машины. После ухода Генриха Фокке из компании «Focke-Wulf» и организации 27 апреля 1937 года совместно с лётчиком Gerd Achgelis новой компании «Focke-Achgelis» вертолёт был переименован в Fa 61.

25 июня 1937 года была достигнута высота в 2440 м (8000 футов). Вертолёт оставался в воздухе в течение 1 часа 20 минут 49 секунд. Эвальд Рольфс 26 июня 1937 года установил рекорд скорости при полете по замкнутому маршруту — 122,55 км/час (76,15 миль/час), а также рекорд дальности полета по прямой — 16,4 км (10,19 мили) и рекорд дальности при полёте по замкнутому маршруту — 80,6 км (59,09 мили).

Первая в мире АЭС

Обнинская АЭС сейчас tourprom.ru

В 1951 году правительство СССР поручило выдающемуся советскому физику и ученому Игорю Васильевичу Курчатову создать в городе Обнинске первую в мире атомную электростанцию, которая стала бы примером мирного применения атомной энергии.

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Через три года, 26 июня 1954 года Обнинская АЭС с графито-урановым реактором АМ-1 («Атом Мирный») мощностью в 5 мегаватт заработала - был подан пар на турбину, мощность генератора составила 1500 кВт.

Вскоре Обнинск превратился в первый в мире современный наукоград. Здесь отрабатывались модели других, более мощных электростанций.

После успешного запуска «мирного реактора» ученые-атомщики приступили к строительству второй в СССР Белоярской АЭС мощностью в 300 мегаватт, которая была запущена в 1964 году.

Опыт эксплуатации Обнинской станции учитывался также во время проектировании АЭС малой мощности для снабжения теплом и электричеством Таймыра и Чукотки.

В Обнинске был разработан реактор на быстрых нейтронах, который сейчас используется в некоторых моделях атомных подводных лодок.

В 2002 году реактор Обнинской АЭС из экономических соображений был остановлен. Поддержание ее в безопасном состоянии с каждым годом становилось все дороже, а дальнейшая эксплуатация утратила научно-техническую целесообразность.

Напомним, днем ранее мы вспоминали выход Windows 98 и первый одиночный рейс через Атлантику.

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