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Blue Origin испытала двигатель лунного посадочного модуля

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Модуль испытали успешно.
Испытание двигателя
Испытание двигателя
Blue Origin

Фирма Blue Origin произвела первые огневые испытания двигателя, который она планирует использовать для своего нового лунного посадочного аппарата.

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Основатель компании Джефф Безос сообщил в твите 19 июня, о том, что днем ранее были успешно завершены испытания двигателя BE-7 в помещениях Центра космических полетов Маршалла НАСА. Этот 35-секундный тест прошел в соответствии с расписанием, сказал он. «Полученные данные выглядят великолепно, а все оборудование находится в идеальном состоянии», - написал он в своем посте, который включал также видеозапись (https://twitter.com/i/status/1141520394022576128) этих испытаний.

Компания анонсировала двигатель BE-7 9 мая на мероприятии, на котором Безос представил обновленную конструкцию лунного посадочного аппарата Blue Moon. Этот аппарат сможет доставить 3,6 тонны груза к поверхности Луны, а версия аппарата с повышенной грузоподъемностью – 6,5 тонны. Эта версия с повышенной грузоподъемностью также сможет доставить к поверхности естественного спутника нашей планеты взлетный модуль, что позволит отправлять пилотируемые миссии к Луне.

Лендер Blue Moon будет оснащен одиночным двигателем BE-7, способным развивать 4,5 килотонны тяги при возможности полного дросселирования. В этом двигателе используются жидкие кислород и водород, которые, во-первых, обеспечивают высокую производительность, а во-вторых, могут быть добыты в дальнейшем на поверхности Луны, пояснил Безос.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin начнет продажу билетов для полета в космос.

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Теги: Blue Origin, лунный модуль
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