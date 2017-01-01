Можно ли приготовить еду в термальном источнике: Эксперименты
Хватит ли температуры воды для приготовления пищи?
Блогер Thoisoi съездил в Исландию, искупался в термальных источниках и решил проверить, можно ли приготовить еду на вулкане.
Лосось с овощами приготовился, а яйца вкрутую получились идеально - желток не жидкий, но очень нежный.
Напомним, ранее блогеры проверяли в какой жидкости плесень прорастает быстрее.
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