Можно ли приготовить еду в термальном источнике: Эксперименты

Хватит ли температуры воды для приготовления пищи?

Блогер Thoisoi съездил в Исландию, искупался в термальных источниках и решил проверить, можно ли приготовить еду на вулкане.

Лосось с овощами приготовился, а яйца вкрутую получились идеально - желток не жидкий, но очень нежный.

Напомним, ранее блогеры проверяли в какой жидкости плесень прорастает быстрее.

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