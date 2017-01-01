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Илон Маск перепутал Марс с Луной

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Основатель SpaceX перепутал Марс с кровавой Луной.
Картинка Илона Маска
Картинка Илона Маска
twitter.com

Вы помните, что Илон Маск совсем недавно удалял свой Twitter-аккаунт? Так вот, он не удержался и снова начал его вести. Одним из новых твитов стала картинка с надписью «Occupy Mars» («Колонизировать Марс»). Которая тут же стала вирусной из-за того, что на картинке на самом деле изображен не Марс, а «кровавая» Луна.

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"Эй, суперкосмический гений, это Луна при полном затмении", — написал один из пользователей Маску в ответ.

Илон посмеялся в ответ над своей ошибкой и написал: «И Луну тоже».

 

Ошибка Маска быстро стала вирусной и разлетелась по интернету. К ее обсуждению также подключились и SMM-специалисты других компаний. Правда, лучше всех с этим справились ребята, которые делают видеоигру DOOM.

Они ограничились коротким твитом: «Удачи».

 

Действие игры DOOM происходит на Красной планете: безымянный космический пехотинец оказывается посреди полчищ демонов, которых крошит в салат.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск посмотрел на создание ступени для полета вокруг Луны.

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Теги: Илон Маск, Луна, Марс
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