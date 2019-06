Люди не нужны: Создано приложение, убирающее посторонних из кадра

Теперь не нужно заботиться о том, что кто-то лишний попал в кадр.

Ситуация, когда при съёмке на смартфон в кадр попадают посторонние люди, знакома многим. В таком случае остаётся лишь дождаться более удачного момента, чтобы переснять фото, или прибегнуть к помощи графического редактора. Команда разработчиков-энтузиастов из коллектива Do Something Good представила альтернативный метод «очистки» снимков от нежелательных персонажей с помощью самого гаджета.

В основе работы мобильного приложения под названием Bye Bye Camera — классификатор объектов YOLO (You Only Look Once), точно определяющий контуры человеческой фигуры. После автоматического определения и удаления «лишнего элемента» нейросеть «дорисовывает» недостающие элементы фона с помощью инструмента для контекстно-зависимой заливки.

«Многие спрашивали нас, можем ли мы реализовать эту функцию. Но для нас это приложение не является утилитарным в классическом понимании. Это художественный инструмент и в конечном счёте произведение искусства — приложение для постчеловеческой эпохи», — отметил один из разработчиков, известный под псевдонимом Damjanski.

Приложение Bye Bye Camera уже доступно для владельцев iOS-гаджетов в магазине App Store. Дата релиза Android-версии не объявлена.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросети научились точно определять возраст по видео.

