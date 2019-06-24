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Может ли пассажир посадить самолет: Эксперименты

Комментариев: 1
Реально ли обычному человеку управлять современным пассажирским самолетом?

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Блогер AmperkaRu проверил, сможет ли случайный человек посадить современный пассажирский лайнер. У него  нет никакой лётной практики, он никогда не был в кабине пилотов и уж тем более не сидел за штурвалом. Поэтому единственное на что он смогу рассчитывать — быстро и точно выполнять указания инструктора.

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты, самолет
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.06.2019, 17:35
Оценка:  0
гость
У пилотов не всегда получается посадить... А пассажир - может. Но в одном случае - если он по профессии пилот такого же самолета.
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