Телескоп Хаббл заснял неправильную галактику

В галактике неправильной формы происходит звездообразование.

Этот снимок демонстрирует галактику неправильной формы под названием IC 10, являющуюся членом Местной группы – группы из более чем 50 галактик, расположенных в окрестностях нашей галактики Млечный путь.

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Галактика IC 10 представляет собой необычный объект. Она является ближайшей к нам галактикой со вспышкой звездообразования, то есть галактикой, в которой происходит активное формирование новых звезд из богатых резервуаров холодного молекулярного водорода. Этот газ конденсируется в обширные молекулярные облака, которые затем формируют плотные узлы, где давления и температуры достигают таких высоких значений, что становится возможным протекание ядерного распада, в результате чего происходит формирование новых звезд.

Галактика IC 10 имеет неправильную форму и не может похвастать величественным видом, характерным для спиральных галактик, таких как наш Млечный путь, или полупрозрачным, призрачным видом, как у эллиптических галактик. Она представляет собой тусклый объект, несмотря на то, что находится на расстоянии всего лишь 2,2 миллиона световых лет от нас. На самом деле, галактика IC 10 стала известна человечеству лишь в 1887 г., когда американский астроном Льюис Свифт заметил ее в ходе проведения наблюдательной кампании. Эта небольшая галактика с трудом поддается наблюдениям даже сегодня, поскольку она расположена так, что вдоль линии ее наблюдения находится большое число звезд и космической пыли.

Напомним, ранее Хаббл заснял столкновение двух галактик.

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