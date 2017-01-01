День в истории: Первое применение радара и открытие Канады

В этот день, 24 июня, произошли такие события.

Открытие Канады

Джон Кэбот открывает Канаду wikipedia.org

Первые европейцы прибывали на берега Лабрадора и Ньюфаундленда, это были викинги, норманны, и возможно баски. Исландский исследователь Лейф Эриксон, стал первым европейским исследователем, посетившим территорию современной Канады в 990 году; после него была сложена «Сага об Эрике Рыжем». Следы поселения, воздвигнутого Эриком и его людьми, были найдены в Л'Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд. С течением времени выяснилось, что баски в поисках трески могли доплывать до Ньюфаундленда.

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Португальский исследователь Жоао Фернандо Лаврадор проплыл вдоль берега Лабрадора (названного позже его именем) и нанёс на карты берег, однако он не предпринимал попыток освоения этих земель. В середине XV века в сторону нынешней Канады ходил португалец Жуан Ваш Кортириал, который объявил об открытии «земли трески»; его исследования продолжили сыновья Мигель и Гашпар.

Венецианский исследователь Джованни Кабото (Джон Кэбот) и его сын Себастьян в поисках северо-западного прохода высадились 24 июня в Бонависте (Ньюфаундленд) в 1497 году по заданию английского короля Генриха VII. Эти исследования положили начало притязаниям Англии на канадскую территорию.

По следам Джона Кэбота англичанами предпринимались исследовательские экспедиции. В поисках Северо-западного прохода Мартин Фробишер в 1576 году исследовал арктический регион островов Баффина. Джон Дэвис исследовал тот же регион в 1585 году и открыл пролив, названный его именем. В 1579 году Фрэнсис Дрейк посетил остров Ванкувер (который сейчас входит в состав провинции Британская Колумбия) во время своего кругосветного путешествия. С тем же намерением — найти Северо-Западный проход — испанский мореплаватель Иоанн Фока в 1592 году исследовал берега Северной Америки от Мексики до юга острова Ванкувер. В конце концов, Генри Гудзон пытался обнаружить Северо-западный проход для британской Ост-Индской компании, и стал первым европейцем, исследовавшим Гудзонов залив в 1610 году (он перезимовал в регионе залива Джеймса).

День рождения Гесса

Виктор Гесс eduspb.com

Виктор Франц Гесс (нем. Victor Franz Hess) родился 24 июня 1883 года в замке Вальдштейн в Австрии, в семье главного лесничего имения принца Оттинген-Валлерштейна. В 1893-1901 годах он учился в гимназии, а после ее окончания поступил в Грацкий университет. В 1906 году Гесс защитил докторскую диссертацию по физике.

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Он работал в Венском университете, в институте радиевых исследований и интересовался ионизирующим действием радиоактивных излучений. С помощью зондов он подтвердил теорию о том, что радиация идет не из-под земли, не от Солнца, а из космоса. Эти эксперименты привлекли внимание других физиков к космическим лучам. С 1919 по 1921 годы Гесс работал в университете Граца.

В 1921-1923 годах Гесс жил в США, руководил исследовательской лабораторией Радиевой корпорации Соединенных Штатов в Ориндже, штат Нью-Джерси. Затем вернулся в Грац и стал деканом факультета. Он основал под Хафелекаром станцию по исследованию космических лучей.

В 1936 году за открытие космических лучей Гесс вместе с Карлом Андерсоном получил Нобелевскую премию по физике.

После прихода фашистов к власти в Австрии Гесс бежал в Швейцарию, а затем в Нью-Йорк. Преподавал физику, стал гражданином США. До конца жизни он изучал явления космических лучей и радиоактивности.

Скончался Виктор Гесс 17 декабря 1964 года в Маунт-Верноне (штат Нью-Йорк, США).

Первое применение радара

Первый радар wikipedia.org

В 1887 году немецкий физик Генрих Герц начал эксперименты, в ходе которых он открыл существование электромагнитных волн, предсказанных теорией Джеймса Максвелла. Герц научился генерировать и улавливать электромагнитные радиоволны и обнаружил, что они по-разному поглощаются и отражаются различными материалами.

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В 1897 году русский физик А. С. Попов во время опытов по радиосвязи между кораблями обнаружил явление отражения радиоволн от корабля. Радиопередатчик был установлен на верхнем мостике транспорта «Европа», стоявшем на якоре, а радиоприёмник — на крейсере «Африка».

В 1905 году Кристиану Хюльсмейеру[de] был выдан германский патент по заявке идеи радиолокатора от 30 апреля 1904 года. В США открытие отражения радиоволн приписывают Тейлору и Янгу в 1922 году.

Знания одной лишь основной идеи было не достаточно для практического создания даже самого простого радиолокатора. Помимо основного принципа действия, инженерам пришлось изобрести множество необыкновенно важных и остроумных технических устройств и приборов: магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны, волноводы, усилительные и генераторные лампы сложной конструкции. При этом инженеры полагались лишь на собственные силы: многие технические задачи, с которыми пришлось столкнуться во время работы над РЛС, были секретными, что затрудняло обмен информацией между учёными. Радиотехника длинных волн, с которой исторически началось освоение, была неприменима на высоких частотах.

24 июня 1930 года зафиксировано первое использование радара для обнаружения самолётов (Анакостия, округ Колумбия).

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на печатную машинку и рождения Тюринга.

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