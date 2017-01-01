День в истории: Патент на печатную машинку и рождения Тюринга

В этот день, 23 июня, произошли такие события.

Запатентована пишущая машинка

Печатная машинка AP

Работая в местной мастерской, Кристофер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден придумали аппарат для последовательной нумерации книжных страниц. От этого простого устройства и ведет свое начало пишущая машинка.

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Машинка Шоулза, запатентованная 23 июня 1868 года, была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. Однако, именно от этой машинки пошла по миру знаменитая раскладка QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Именно так выглядели клавиши на клавиатуре Шоулза. Правда, клавиши с цифрой 1 на машинке не было – изобретатели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой «I», да и Shift был добавлен только через 10 лет, но раскладка осталась той же самой.

Денег, чтобы запустить новинку в производство, у Шоулза не было, и он продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры довели разработку до ума и выпустили на рынок уже под названием «Remington No.1». 1 марта 1873 года фирма Remington and Sons начала производство первой пишущей машинки в Нью-Йорке.

После Гражданской войны в США (1861-1865) фирма Remington, расширив ассортимент своей продукции, кроме оружия начала выпускать швейные машинки. Это отразилось и на моделях пишущих машинок: их украсили веселыми цветочными узорами и стали крепить на станину швейной машинки таким образом, что нажатие на педаль вызывало возврат каретки.

Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок, в том числе и такие, которые позволяли сразу же видеть отпечатанный текст, а также модели со сменой регистра, на которых можно было печатать и строчными и прописными буквами. Эффективность усовершенствованных моделей и тот факт, что они «не мажут и не сажают чернильных клякс», в конце концов, рассеяли все сомнения предпринимателей, и пишущая машинка стала распространенным орудием труда.

День рождения Тьюринга

Алан Тьюринг medium.com

Алан Матисон Тьюринг (англ. Alan Mathison Turing) родился в Лондоне 23 июня 1912 года в аристократической семье. Образование Алан получил в Шерборнской школе, где проявил способности к математике и химии, а затем в Королевском колледже Кембриджского университета. Докторскую диссертацию Тьюринг защитил в Принстонском университете (США). Вернувшись на родину в Кембридж, он продолжил заниматься проблемами математической логики и теорией чисел.

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В 1936 году Алан опубликовал свою знаменитую работу «О вычислимых числах, с приложением к проблеме разрешимости», которая увековечила его имя в истории компьютерных наук. Тьюринг разработал понятие абстрактной цифровой вычислительной машины, получившей впоследствии название «машины Тьюринга», которая легла в основу теории алгоритмов и сегодня описывается во всех учебниках по математической логике и информатике.

В конце 1930-х годов началось сотрудничество ученого с Британской правительственной Школой кодов и шифров, а во время Второй мировой войны он участвовал в работах по раскрытию немецких шифров и создал несколько дешифровочных машин. За заслуги Тьюринг был награжден Орденом Британской Империи и получил признание в научных кругах.

В послевоенные годы он работал в Национальной физической лаборатории, участвуя в создании первой английской вычислительной машины. Тьюринг представил проект ACE, явивший в своей основе прообраз современного компьютера, а в 1951 году создал машину MADAM – первый компьютер с самой большой памятью в мире в то время, и программное обеспечение для нее. Также Тьюринг продолжал сотрудничать с Департаментом кодов, занимаясь теперь уже шифрами советской резидентуры в Англии. В 1951 году он был избран членом Королевского научного общества.

Работы Алана по сооружению первых ЭВМ и развитию методов программирования имели неоценимую важность. Разработанные им «Сокращенные кодовые инструкции» (1947) положили начало созданию, исследованию и практическому использованию языков программирования.

Тьюринг считается основоположником не только вычислительной техники, но и искусственного интеллекта. Он полагал, что компьютеры, в конце концов, смогут мыслить как человек, и предложил проверку, оценивающую способность машины мыслить, известную как «тест Тьюринга», изложенную им в статье «Вычислительные машины и разум» (1950).

Он прожил яркую, но недолгую жизнь. В 1952 году он попал под суд по обвинению в нетрадиционной ориентации. Вскоре скандал стал достоянием публики: Тьюринга уволили из Департамента кодов, а работа в Манчестерском университете превратилась в формальность.

Умер Алан Матисон Тьюринг 7 июня 1954 года. На следующий день он был найден мертвым в своем доме в Уилмслоу близ Манчестера (Англия). Смерть наступила от отравления цианидом и официально была признана самоубийством.

Запатентован гимнастический обруч — Hula-Hoop

Хула-хуп wired.com

Первые хула-хупы стали изготавливать игрушечники Ричард Кнерр и Артур Мерлин — основатели калифорнийской компания Wham-O. Не совсем обычное название Wham-O означало звук, который издавала их первая игрушка рогатка. Идею хула-хупа им подсказал заезжий житель Австралии, поведавший, что в его стране на уроках физкультуры дети крутят бамбуковые обручи вокруг талии.

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Недолго думая, Артур и Ричард разработали собственную версию кольца и провели первые испытания в начальной школе города Пасадены. Обруч был запатентован 23 июня 1964 года. Изобретатели пообещали детишкам подарить обручи, если они научатся хорошо их крутить.

Идея обруча была далеко не нова. Окаменелые обручи находили ещё при раскопках в Египте, их клали в могилы египетских сановников. А в Британском музее находится ваза, на которой изображён атлет, крутящий обруч.

Обруч назвали Нula-Нoop. Он быстро приобрёл популярность и стал завоёвывать рынок. В 1985 году в своей книге «Американские причуды» Ричард Джонсон писал: «Ни одна сенсация не захватывала страну так, как захватил хула-хуп».

Дела пошли в гору и компания Wham-O стала производить по 20 тысяч хула-хупов в день на фабриках в семи странах. Многие компании подхватили идею и стали выпускать свои модификации хула-хупа. За четыре месяца было продано 25 млн. хула-хупов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали отречение Галилея и основание Гринвичской обсерватории.

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