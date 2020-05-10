День в истории: 22 июня - Отречение Галилея и основание Гринвичской обсерватории

В этот день, 22 июня, произошли такие события.

Отречение Галилея

Отречение Галилея shkolazhizni.ru

Галилео Галилей известен как продолжатель учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам и о том, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной.

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Однако в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книга «Об обращении небесных сфер» была внесена в индекс запрещенных книг.

В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду.

Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. 22 июня в доминиканском монастыре святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения.

В последние годы жизни ему пришлось работать в тяжелейших условиях. На своей вилле Арчертри во Флоренции он находился под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции.

В ноябре 1979 года папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.

Основание Гринвичской обсерватории

Гринвичская обсерватория wikipedia.org

Исторически значимые здания на месте обсерватории существовали ещё со времён короля Эдуарда I. Так, существовавший до XVII в. дворец Плацентии в Гринвиче был местом рождения Генриха VIII. Он был расположен ранее на месте обсерватории, как и Замок Гринвич, в котором жили Тюдоры. Замок Гринвич был, по всей видимости, излюбленным местом Генриха VIII и домом его любовницы, в который королю было нетрудно приезжать из дворца.

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В 1674 году сэр Джонас Мур, генеральный инспектор штаба снабжения предложил королю Карлу II построить обсерваторию, в которой будет работать астроном Джон Флемстид. Дж. Мур сумел убедить короля, и Штаб снабжения, и был назначен ответственным за строительство. Однако обеспечивать обсерваторию основными инструментами и оборудованием Мур должен был за свой счёт. Флемстид-Хаус — основная часть обсерватории — стал первым зданием в Великобритании, которое было специально спроектировано и построено для решения научно-исследовательских задач. Проект был разработан Кристофером Реном; вероятно, при участии Роберта Гука. Тогда это строительство обошлось в 520 фунтов стерлингов (превысив бюджет на 20). Флемстид-Хаус строился из вторичных стройматериалов на фундаменте башни герцога Хамфри (Humphrey), в результате чего оказался ориентирован с отклонением на 13° от истинного севера (к большому разочарованию астронома Флемстида).

Там находились не только астрономические инструменты, используемые Флемстидом в его работе над таблицами звёзд. Со временем, в здании обсерватории был размещён эталон времени, а позднее — офис Королевского морского альманаха.

Дж. Мур подарил обсерватории двое часов, созданных Томасом Томпионом. Часы были установлены в Восьмиугольной Комнате — главной комнате здания; высота этой комнаты составляла 20 футов (6 м). Часы были необычной конструкции: маятник располагался над циферблатом. Длина маятника составляла 13 футов (3,96 м), период колебаний — 4 секунды, погрешность хода часов — семь секунд в сутки.

День рождения Цузе

Конрад Цузе Peoples.ru

Конрад Цузе (нем. Konrad Zuse) родился 22 июня 1910 года в Берлине. С детских лет проявлял интерес к конструированию. Учась в школе, спроектировал действующую модель машины по размену монет и создавал проект города на 37 миллионов жителей. А в годы студенчества к нему впервые пришла идея создания автоматического программируемого вычислителя.

В 1935 году Цузе получил образование инженера в Берлинской высшей технической школе в Шарлоттенбурге. Год работал на авиационной фабрике Хейнкеля в городе Дессау. Затем уволился, вплотную занявшись созданием программируемой счетной машины.

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Некоторое время он экспериментировал с десятичной системой исчисления, однако решил предпочесть ей двоичную. В 1938 году появилась первая действующая разработка Цузе, названная им «Z1». Свое изобретение Цузе конструировал на собственные средства и деньги друзей.

Но «Z1» работал ненадежно из-за недостаточной точности выполнения составных частей. В 1940 году изобретатель получил поддержку Исследовательского института аэродинамики и построил доработанную версию вычислителя – «Z2» на основе телефонных реле. В этом же году Цузе организовал компанию Zuse Apparatebau для производства программируемых машин.

Удовлетворённый функциональностью «Z2», в 1941 году Цузе создает уже более совершенную модель – «Z3», которую сегодня многие считают первым реально действовавшим программируемым компьютером.

За свой вклад и первые успехи в области автоматических вычислений, независимое предложение использования двоичной системы и арифметики с плавающей запятой, а также проектирование первого в Германии и одного из самых первых в мире программно-управляемых компьютеров в 1965 году Цузе получил мемориальную премию Гарри М. Гуда.

После выхода на пенсию изобретатель занялся своим любимым делом - живописью.

Цузе умер в возрасте 85 лет 18 декабря 1995 года в Хюнфельде (Германия). Сегодня несколько городов Германии имеют улицы, названные его именем.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первое чертово колесо и полет частного корабля в космос.

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