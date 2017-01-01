Много работающие люди рискуют здоровьем - исследование

Если вы работаете более 10 часов в сутки - у вас выше шанс инсульта.

Ученые Университета Анже во Франции выяснили, что люди, которые часто работают более 10 часов в сутки, имеют повышенный риск инсульта. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

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Специалисты проанализировали данные крупномасштабного исследования, в котором приняли участие 143 592 человек в возрасте от 18 до 69 лет. При этом учитывался возраст добровольцев, пол, курение и продолжительность их рабочего дня. Рассматривалось влияние на здоровье рабочего дня продолжительностью более десяти часов, при условии, что количество таких рабочих дней составляет не менее 50 в год. Люди, работавшие неполный рабочий день или уже перенесшие инсульт к началу исследования, исключались из выборки.

От острого нарушения кровообращения мозга пострадали 1224 человека. 42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет. Оказалось, что у участников, работавших чрезмерное количество часов, риск инсульта был выше на 29 процентов, а те, кто перерабатывал в течение десяти и более лет, имели на 45 процентов больший риск развития инсульта.

Напомним, ранее стало известно, как значительно снизить риск ранней смерти.

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