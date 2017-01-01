Google отказался от выпуска планшетов

Вместо них будут ноутбуки.

Google рассказала, что прекращает производить планшеты. Компания не выпустит ни новую версию Pixel Slate, ни какие-либо ещё устройства из этой категории. Вместо этого компания сосредоточится на ноутбуках под управлением Chrome OS.

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Сайт Computerworld выяснил, что в этом году Google собиралась представить два небольших планшета, но в конечном итоге отказалась от этой затеи. Владельцам Pixel Slate волноваться не стоит: компания продолжит выпускать обновления для устройства. Также не нужно переживать по поводу смартфонов Pixel: они продолжат выходить как ни в чём не бывало, поскольку телефонами и компьютерами занимаются два разных подразделения.

Сейчас Google занимается перераспределением рабочей силы. Многие из тех, кто трудился над планшетами, уже занимаются ноутбуками. Новый Pixelbook, к слову, может выйти до конца года.

Компания представила Pixel Slate в октябре прошлого года. Это планшет на базе Chrome OS, который должен был стать конкурентом iPad Pro. Среди других планшетов калифорнийского гиганта — Google Pixel C и Google Nexus 7 под управлением Android. Последний, правда, был выпущен в сотрудничестве с ASUS.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft отказалась от выпуска собственных смартфонов.

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