День в истории: 21 июня - Первое чертово колесо и частный корабль в космосе

В этот день, 21 июня, произошли такие события.

Первое колесо обозрения

Первое колесо обозрения BigPicture

В 1891 году организаторы Всемирной выставки в Чикаго, запланированной на 1893 год, объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое могло бы стать «визитной карточкой» будущего мероприятия и по своим масштабам затмило бы Эйфелеву башню — «гвоздь» Всемирной выставки 1889 года в Париже.

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Организаторы получили немало писем от инженеров со всего мира. Однако их проекты были не оригинальны. В основном предлагалось построить еще более высокую башню.

Тогда молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис предложил построить гигантское колесо обозрения с кабинками для людей. На эту идею его натолкнуло воспоминание о колесах водяных мельниц, которые он видел в детстве на реке Карсон в Неваде.

Коллеги посчитали идею Ферриса абсурдной. Но он не сдавался. Инженер потратил $25 000 своих собственных средств на создание чертежей и разработку точных спецификаций сооружения, и в результате администрация выставки согласилась. Было, правда, одно условие: в отличие от Эйфелевой башни, строительство которой частично финансировало правительство Франции, Джордж Феррис должен был сам найти деньги для сооружения своего детища.

Большинство деталей будущего колеса было изготовлено в Детройте, а потом на поездах доставлено в Чикаго. Колесо Ферриса имело диаметр 80 м и сидело на оси длиной почти 14 м и диаметром в 2 м. 36 кабинок вмещали по 60 посетителей каждая. Масса всего сооружения составляла 4100 тонн. Всего на постройку колеса было затрачено $250 000.

21 июня 1893 года аттракцион открылся для публики. За все время выставки на колесе прокатились почти 1,5 млн. посетителей, заплатив за 10-минутную поездку 50 центов. Это принесло организаторам почти $730 000 прибыли — по тем временам огромные деньги!

Первый компьютер с фон-неймановской архитектурой памяти

Манчестерская малая экспериментальная машина wikipedia.org

Манчестерская малая экспериментальная машина, также известная как Baby («младенец») — первый электронный компьютер, построенный по принципу совместного хранения данных и программ в памяти. Машина задумывалась как экспериментальный аппарат для изучения свойств компьютерной памяти на ЭЛТ (так называемой «трубки Уильямса»). Была создана в Манчестерском университете Фредериком Уильямсом, Томом Килберном и Джеффом Тутиллом и исполнила свою первую программу 21 июня 1948 года.

Проект финансировался Министерством снабжения Великобритании (ответственным за военные исследования). К программе разработки на различных этапах привлекались Министерство обороны Великобритании и другие официальные структуры.

SpaceShipOne вышел в космос

SpaceShipOne wikipedia.org

SpaceShipOne — частный суборбитальный пилотируемый космический корабль многоразового использования, второй в истории суборбитальный пилотируемый летательный аппарат после North American X-15.

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Изготовлен компанией Scaled Composites LLC (США), с 1982 года занимающейся производством экспериментальных летательных аппаратов. Одной из целей создания было участие в конкурсе Ansari X Prize, где основным условием являлось создание космического корабля, способного дважды в течение двух недель выйти в космическое пространство с тремя людьми на борту. Победитель должен был получить приз в размере 10 миллионов долларов. Награждение было намечено на начало 2005 года. В результате полётов уже в начале октября 2004 года команде создателей SpaceShipOne удалось выиграть этот приз.

Начав со штата сотрудников менее 30 человек, программа уже через несколько лет, на примере SpaceShipOne, показала перспективность своих разработок. В дальнейшем компания планирует осуществлять суборбитальный космический туризм на аппарате SpaceShipTwo.

Всего аппарат совершил 17 полётов, первый — беспилотный, а последние три — суборбитальные космические по версии ФАИ, то есть выше 100 км.

Несущий самолёт WK совершил 59 полётов, и только последние 17 раз он поднимал SS1.

Первый пробный беспилотный полёт на высоту 14,63 км, состоялся 20 мая 2003 года. Первый (без включения двигателя и без отстыковки от WK) пилотируемый полёт на высоту 14 км — 29 июля 2003, пилот — Майк Мелвилл. Он же впервые поднял аппарат выше 100км (на 100124 м) 21 июня 2004. Он же совершил первый зачётный полёт (102,93 км).

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на телеграф и открытие крупнейшего кратера.

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