Самодельный светильник-будильник из светодиодов: Эксперименты

Как сделать крутой светильник самостоятельно?

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Блогер AlexGyver сделал IoT девайс на базе esp8266 (NodeMCU / Wemos). Это будет навороченный светильник-будильник на базе матрицы из адресных светодиодов WS2812b, благодаря которой лампа имеет на борту почти полтора десятка потрясающих эффектов.

Такая лампа управляется по Wi-Fi и при помощи сенсорной кнопки. Конструкция светильника очень простая и доступная: стройматериалы, сантех, суперклей и светодиоды.

Напомним, ранее блогеры создавали магнетронную пушку из микроволновки.

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