Принтеры CANON со встроенной СНПЧ: манипуляции с печатающей головкой и подключение к ПК на Windows, Ubuntu и MacOS

Тестируя интересные устройства, время от времени мы пишем отдельную статью, в которой практическим путем отвечаем на популярные вопросы касательно его функциональности. В этой статье поговорим о возможностях принтеров CANON G2411, G2415, G3411 и G3415.

Почему у меня не получается подключить принтер к ПК на Windows, Ubuntu и MacOS в беспроводной домашней сети?

Все это связано с программной поддержкой устройств на драйверном уровне. Подключить модели G3411 и G3415 (это те принтеры, у которых есть встроенный модуль Wi-Fi) к ноутбуку, работающему под управление Windows либо же к мобильному устройству на Android/iOS, получится без проблем. Да, в случае с мобильными устройствами под Android либо iOS предварительно нужна еще установка программного обеспечения CANON PRINT Inkjet/SELPHY, чтобы можно было работать с принтером, но сделать это несложно, а по времени задача занимает не более минуты.

К ноутбукам и ПК, работающим под управлением MacOS, подключить G3411 и G3415 до недавнего времени не представлялось возможным, ведь драйверов нет. Но в сети есть видеоинструкция, как это можно сделать, даже без установки драйверов.

Касательно устройств под управлением Ubuntu. К ним можно подключиться, хотя и в ограниченном режиме функциональности – печать и сканирование.

Если у меня фотоаппарат CANON с модулем Wi-Fi, могу ли печатать с камеры напрямую?

У нас была возможность опробовать, а потому можем с уверенностью говорить, что да, это можно сделать, и работает очень хорошо.

Могу ли не обновлять софт принтера?

Программное обеспечение, которое пользователь устанавливает при подключении и настройке принтера, изначально обеспечивает сканирование, копирование, печать. В дальнейшем, когда софт обновляется, с обновлением может «прилетать» дополнительная функциональность, например, расширенные возможности по части сканирования или новые возможности по работе в сети. Кроме того, во время эксплуатации могут «всплывать» различные ошибки на программном уровне, которые производитель «закрывает» обновлениями. Таким образом, здесь еще стоит подумать - с одной стороны, если софт у вас работает корректно и первоначальная функциональность вас устраивает, можно ничего и не обновлять. Однако с другой стороны – обновления это всегда улучшения и расширенные возможности.

Как долго можно не печатать принтером, чтобы не засохла головка?

У нас одна из моделей, которая была отключена правильно, простояла около 2-х месяцев в офисе, и потом также печатала исправно.

Чем можно промыть головку, если усиленная прочистка средствами принтера не помогла?

В поисках ответа на этот вопрос, мы попробовали самостоятельно чистить головку, и должны сказать, что эта задача довольно сложна, и к тому же потребует от вас особой щепетильности, ведь это высокотехнологичный продукт, который обладает множеством мелких деталей, которые можно повредить.

Как такового конкретного средства для промывки головки нет, ведь в процессе вы не только промываете головку, но и еще чистите ее, а потому нужна комбинация средств. Исходя из всего сказанного, мы рекомендуем не заниматься самодеятельностью, а переложить эту задачу на плечи специалистов сервисного центра – это ничуть не дольше и не затратнее, чем заниматься самостоятельно. Кроме того, эти технари уж точно не повредят головку, чего нельзя исключать при самостоятельной чистке.

А можно сменить только одну печатающую головку?

Да и можно, и нужно менять только одну печатающую головку, ресурс которой исчерпался.

Где купить новую печатающую головку и сколько она стоит?

Мы были удивлены, но в свободной продаже печатающих головок не купить – компания реализовывает их исключительно через свои сервисные центры, где их замена выполняется профильными специалистами. Связано это все с тем, что печатающая головка – продукт высокотехнологичный, а, кроме того, обладает множеством мелких деталей, которые сам пользователь может повредить в процессе замены головки. Касательно цен! Мы узнали, что стоимость самой головки – 1500 гривен. Процедура промывки и возможного снятия ошибок – 300 гривен.

Таким образом, даже если вы считаете, себя достаточно квалифицированным специалистом, и тогда все манипуляции с печатающей головкой лучше доверить профессионалам сервисного центра, ведь это и быстрее, и дешевле, чем заниматься самодеятельностью.