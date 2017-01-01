Искусственный интеллект научили спасать людей от остановки сердца

Домашний ассистент сможет по дыханию определять приступы у человека.

Если вам не повезет и у вас остановится сердце, шансы будут невелики. Из 400 000 человек, которые сталкиваются с этим каждый год в отдельной стране, выживает менее 6%. Это главная причина естественной смерти. Однако вероятность выжить будет намного выше, если оказать незамедлительную помощь: немедленная реанимация может удвоить или утроить шансы. Новый инструмент, использующий микрофон умной колонки или смартфона для обнаружения своевременных сигналов может повысить показатели выживаемости.

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Система, разработанная учеными из Университета Вашингтона, использует машинное обучение для определения так называемого гаспинг-дыхания (известного также как агональное дыхание), которое проявляется у человека, которому не хватает воздуха. Это ранний предупреждающий знак, который проявляется в половине всех случаев остановки сердца.

Ученые обучили систему, используя записи агонального дыхания, полученные при звонках в неотложную помощь в округе Кинг, штат Вашингтон. Они использовали 729 звонков, что дало в общей сложности 82 часа записей. Затем они обучили систему на других звуках, которые также можно услышать в комнате, вроде храпа или сонного бормотания, дабы отсеять любые ложные срабатывания.

Использовалось два разных набора записей: звуки сна, собранные 35 добровольцами, и звуки 12 пациентов, которые участвовали в исследовании сна, поскольку страдали от храпа и апноэ. Последние записи производили звуки, похожие на агональное дыхание, помогая улучшить точность инструмента.

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«Когда мы проверили его на своей системе, мы обнаружили, что уровень ложноположительных сигналов в группе волонтеров составил 0,2%, а в исследовании сна — 0,1%», говорит Джастин Чан, возглавлявший исследование.

Система смогла правильно определить агональное дыхание в 97% случаев на расстоянии до 6 метров.

Пока инструмент находится на стадии проверки концепции, поэтому до его выхода в широкую публику еще много лет, хотя ученые планируют в конечном итоге коммерциализировать его. Многое еще предстоит проверить. Вероятнее всего, система будет вызывать скорую помощь автоматически, однако предупредит человека об этом, чтобы он мог отменить вызов.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился превращать зиму в лето.

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