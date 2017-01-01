Видеокарты станут быстрее: Представлена спецификацию PCIe 6.0

Скорость передачи вырастет до 256 Гб/с.

Устройства PCIe 6.0 могут появиться уже через год overclockers.ru

Организация PCI-SIG анонсировала спецификацию PCIe 6.0. Это произошло неожиданно быстро, поскольку версия PCIe 5.0 была представлена всего месяц назад. Более того, даже версии PCIe 4.0 далеко ещё до массового распространения среди пользователей.

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Скорость передачи данных по сравнению со стандартом PCIe 5.0 увеличилась до 256 Гб/с. Это в четыре раза больше по сравнению с PCIe 4.0.

Судя по темпам распространения предыдущих стандартов, пройдёт около года между анонсом и появлением аппаратных компонентов с поддержкой PCIe 6.0. PCIe 5.0 вряд ли появится раньше 2020 года, спецификации API 6.0 будет окончательно определены к 2021 году. В таком случае устройства с этим стандартом начнут выпускать в 2022 или 2023 годах.

PCIe 6.0 может пригодиться в деле аппаратного ускорения алгоритмов искусственного интеллекта, в хранилищах с применением интерфейса NVMe и мощных видеокартах.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft анонсировала выход DirectX 12.

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