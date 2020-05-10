День в истории: 20 июня - Патент на телеграф и открытие крупнейшего кратера

В этот день, 20 июня, произошли такие события.

Патент на телеграф

Телеграф wikipedia.org

Первый электромагнитный телеграф создал российский учёный Павел Львович Шиллинг в 1832 году. Публичная демонстрация работы аппарата состоялась в квартире Шиллинга 21 октября 1832 года. Павел Шиллинг также разработал оригинальный код, в котором каждой букве алфавита соответствовала определённая комбинация символов, которая могла проявляться чёрными и белыми кружками на телеграфном аппарате. Впоследствии электромагнитный телеграф был построен в Германии — Карлом Гауссом и Вильгельмом Вебером (1833), в Великобритании — Куком и Уитстоном (1837), а в США электромагнитный телеграф запатентовал Сэмюэл Морзе 20 июня 1840 года.

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Телеграфные аппараты Шиллинга, Гаусса-Вебера, Кука-Уитстона относятся к электромагнитным аппаратам стрелочного типа, в то время как аппарат Морзе являлся электромеханическим. Большой заслугой Морзе является изобретение телеграфного кода, где буквы алфавита были представлены комбинацией коротких и длинных сигналов — «точек» и «тире» (код Морзе). Коммерческая эксплуатация электрического телеграфа впервые была начата в Лондоне в 1837 году.

Открытие кратера Маникуаган

Кратер Маникуаган wikipedia.org

Кратер Маникуаган — ударный кратер в центральной части провинции Квебек, Канада, который сформировался в результате столкновения с астероидом диаметром 5 км. Удар астероида создал кратер около 100 км в диаметре, но в процессе эрозии и отложения осадочных пород видимый размер уменьшился до 71 км. Это пятый по величине известный кратер на Земле. Предполагается, что гора Вавилон является центральным пиком кратера. В настоящее время в кратере располагается озеро Маникуаган.

Кратер был открыт 20 июня 1943 года, и получил название Новый Квебекский кратер.

Основание Викимедиа

Логотип Движения Викимедиа wikipedia.org

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Движение возникло на основе сообщества Википедии и в дальнейшем распространилось на другие проекты Викимедиа, включая Викисклад и Викиданные, а также сообщество разработчиков программного обеспечения Медиавики. Эти добровольцы поддерживаются многочисленными организациями по всему миру, в том числе глобально Фондом Викимедиа, региональными организациями Викимедиа, тематическими организациями и группами пользователей.

Название «Викимедиа», полученное словосложением из вики и медиа, было впервые использовано американским писателем Шелдоном Рамптоном в его сообщении в почтовой рассылке англоязычного Викисловаря в марте 2003 года — через три месяца после того, как этот вики-проект стал вторым после Википедии, размещённым Джимми Уэйлсом; ещё через три месяца была объявлена и создана организация Фонд Викимедиа. Термин «Викимедиа» может также относиться к проектам Викимедиа.

Напомним, днем ранее мы вспоминали вычисление радиуса Земли и кругосветку на воздушном шаре.

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