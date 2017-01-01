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Huawei запатентовал смартфон со сгибающимся в две стороны экраном

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Смартфон можно использовать как планшет.
Визуализация патента
Визуализация патента
letsgodigital.org

Об этом сообщил патент Huawei, выданный компании 31 мая и обнаруженный нидерландским порталом LetsGoDigital. В документе описывается смартфон, оснащенный гибким экраном, складывающимся с двух сторон: такая конструкция позволяет устройству работать в качестве смартфона и планшета, а также в качестве экрана, который бы мог быть размещен на столе.

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В целом же в рамках патента описывается три различных модели (A, B и C) — все они заметны на изображении ниже. Вторая модель, в отличие от первой, имеет выступающий сверху блок с фронтальной камерой и динамиком. Третья же модель, как можно заметить, имеет и верхний блок, и нижний — с физической кнопкой «домой».

Патент
Патент
letsgodigital.org

Разумеется, в данном случае речь идет лишь о патенте — собирается ли Huawei когда-либо выпустить нечто подобное, неизвестно.

Напомним, ранее Huawei показала свой складной смартфон.

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Теги: Huawei, смартфон, патент
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