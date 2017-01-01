День в истории: Вычисление радиуса Земли и кругосветка на воздушном шаре

В этот день, 19 июня, произошли такие события.

Впервые в мире вычислен радиус Земли

Измерение радиуса Земли de-ussr.ru

Эратосфен Киренский (276 год до н.э.— 194 год до н.э.) — греческий математик, астроном, географ и поэт. С раннего возраста он жил в Александрии, здесь он и получил образование под руководством своего учёного земляка Каллимаха, стоявшего во главе александрийской библиотеки.

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Неудовлетворенный познаниями, приобретёнными в Александрии, Эратосфен отправился в Афины, где так тесно сблизился со школой Платона, что обыкновенно называл себя платоником. Результатом изучения наук в этих обоих центрах древнегреческого просвещения была очень разносторонняя, почти энциклопедическая эрудиция Эратосфена; он писал, кроме сочинений по математике, астрономии, геодезии, географии и хронологии, ещё трактаты «о добре и зле», о комедии и др.

Царь Птолемей III Эвергет тотчас же после смерти Каллимаха вызвал Эратосфена из Афин и поручил ему заведование великой Александрийской библиотекой.

Один из интересных фактов жизни Эратосфена – вычисление радиуса Земли.

Древние египтяне заметили, что во время летнего солнцестояния Солнце освещает дно глубоких колодцев в Сиене (ныне Асуан), а в Александрии — нет. Эратосфен использовал этот факт для измерения окружности и радиуса Земли.

В день летнего солнцестояния в Александрии 19 июня 240 года до н.э. он применил скафис (чашу с длинной иглой), при помощи которого можно было определить под каким углом Солнце находится на небе.

После измерения угол оказался 7 градусов 12 минут, то есть 1/50 окружности. Стало быть Сиена отстоит от Александрии на 1/50 окружности Земли, то есть - в 5000 стадиях, следовательно окружность Земли равнялась 250000 стадиям, а радиус тогда 39790 стадиев.

Неизвестно каким стадием пользовался Эратосфен. Если греческим (178 метров), то его радиус земли равнялся 7082 км, если египетским (172,5 метра), то 6287 км. Современные измерения дают для усреднённого радиуса Земли величину 6371 км.

В любом случае, точность измерения для тех времён просто удивительная!

День рождения Паскаля

Блез Паскаль peoples.ru

Блез Паскаль (фр. Blaise Pascal) родился 19 июня 1623 года в городе Клермон-Ферран (Франция). С ранних лет образованием Блеза занимался его отец Этьен. Впервые Блез удивил своего отца, когда, будучи еще совсем мальчиком, самостоятельно доказал 32-ю теорему Евклида о сумме углов в треугольнике, причем, абсолютно не зная даже названия геометрических фигур.

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В 19 лет молодой Паскаль был одержим идеей создания счетной машины, чтобы облегчить отцу утомительный процесс подсчетов. На протяжении 10 лет Блез создал около 50 модификаций такой счетной машины. Несмотря на то, что она так и не принесла ему доходов, принцип связанных колес, который внедрил Паскаль, стал классикой для всех арифмометров на 300 лет.

В 1647 году Паскаль изобрел гидравлический пресс. Через год он утвердил основной закон гидростатики, которым подтвердил догадки о существовании атмосферного давления, ранее высказанные Торричелли.

Страсть к азартным играм привела к тому, что Блез Паскаль начал закладывать основы теории вероятностей, свой труд он собирался назвать «Математика случая». Но 24 ноября 1654 года Паскаль, по его словам, пережил мистическое озарение свыше, после которого перестал заниматься наукой, посвятив всего себя литературе. Он направляет своё перо на защиту «вечных ценностей», совершает паломничество по парижским церквям (он обошёл их все).

Его здоровье, слабое с самого детства, резко ухудшается к 1662 году. Блез Паскаль скончался в Париже 19 августа 1662 года в болезненных муках.

После смерти Блеза друзья нашли целые пачки записок, перевязанных бечёвкой, которые были ими расшифрованы и изданы книгой под названием «Мысли». В основном они посвящены взаимоотношению Бога и человека, а также апологетике христианства. «Мысли» вошли в классику французской литературы, а Паскаль стал единственным в новой истории великим литератором и великим математиком одновременно.

В честь выдающегося ученого были названы единица измерения давления, язык программирования и кратер на Луне.

Первое одиночное кругосветное путешествие на воздушном шаре

Шар Фоссета planetguide.ru

Американский миллионер-экстремал Стив Фоссетт (Steve Fossett, 1944-2007) обрел популярность после того, как вплавь пересек Ла-Манш. Затем были многодневные одиночные лыжные переходы, кольцевые автогонки в США, а также ралли в Африке.

Летом 2002 года он впервые в истории совершил одиночный кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре. Он начался 19 июня и завершился 3 июля 2002 года. До этого подобные попытки Фоссетт предпринимал шесть раз, однако они не увенчались успехом.

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3 марта 2005 года Фоссетт успешно завершил первый в истории кругосветный беспосадочный перелет без дозаправки, преодолев за 67 часов 36 тысяч 898 километров. Путешественник побил рекорд по протяженности беспосадочного полета, который был установлен в 1962 году экипажем американского бомбардировщика Б-52.

В апреле 2006 года он установил свой 111-й рекорд, совершив «абсолютный кругосветный полет», проведя в воздухе менее 75 часов и преодолев за это время более 40 тысяч километров.

В одном из интервью Фоссетт признался, что всегда брал с собой в путешествие книги: биографии и воспоминания известных путешественников.

Однако, 3 сентября 2007 года он погиб, разбившись на одномоторном самолете. Больше года место гибели Стива Фоссетта не могли обнаружить. Лишь в октябре 2008 года оно было случайно обнаружено туристами в труднопроходимых горах Минаретс (штат Калифорния, США).

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую коляску и перелет через Северный полюс.

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