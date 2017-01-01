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Microsoft хочет добавить еще одну кнопку на клавиатуры

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Кнопка будет выделена специально для Office.
Кнопка будет отвечать за пакет Office
Кнопка будет отвечать за пакет Office
iguides.ru

Компания Microsoft изучает возможность добавить в клавиатуры новою кнопку — выделенную клавишу для пакета Office. Она будет использоваться для расширенного набора комбинаций клавиш. Концепт проходит тестирование, а Microsoft собирает обратную связь, чтобы оценить эффективность возможного нововведения.

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Вероятнее всего, выделенная кнопка Office заменит практически неиспользуемую кнопку Win в правой части клавиатуры (хотя она присутствует не во всех конструкциях). В рамках тестирования компания хочет также выяснить, стоит ли включать новую кнопку в раскладку клавиатур для ноутбука.

Как пишет The Verge, выделенная кнопка Windows присутствует на многих Win-клавиатурах на протяжении четверти века — с момента анонса клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году. Многие производители взяли дизайн на вооружение, так как Microsoft не сертифицирует данный аксессуар для использования с Windows, если клавиша с логотипом отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft стала самой дорогой компанией в мире.

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Теги: Microsoft, клавиатура
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