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Как горит алмаз: Эксперименты

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Можно ли поджечь алмаз в домашних условиях?

Блогер Огненное ТВ экспериментировал с настоящими бриллиантами и даже сжег несколько алмазов.

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Еще существует миф, что алмазы не видны в воде, сегодня мы проверим это и вы увидите, исчезают ли бриллианты в воде. Также вы увидите, как светятся алмазы в ультрафиолете. Алмазы могут флуоресцировать в лучах ультрафиолетового света. Также вы узнаете, как отличить настоящий бриллиант от синтетического. Как проверить бриллиант в домашних условиях простым способом.

Напомним, ранее блогеры показывали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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