Airbus испытала самолет с гибким крылом
В старых черно-белых хрониках можно увидеть разные экспериментальные летательные аппараты прошлого — в том числе, орнитоптер — аэроплан, который машет крыльями, как птица и разбивается во время испытательного полета. Однако, идея подсмотреть решения технологических задач у природы все еще кажется авиаконструкторам плодотворной, рассказывает New Atlas.
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Инженеры Airbus вдохновились грациозно парящими в небе альбатросами. Благодаря особому устройству костей эти птицы способны покрывать тысячи километров, едва шевеля крыльями. Полуавтоматические шарниры выполняют схожую функцию — они замыкаются в определенном положении и размыкаются, когда воздушная обстановка меняется.
Прототип — уменьшенная копия Airbus A31 из углеродных композитов и стеклопластика. Его разработали в Филтоне, Англия, на родине знаменитых сверхзвуковых «Конкордов».
Гибкая секция крыла увеличивает его длину на треть и автоматически реагирует на турбулентность, снижая нагрузку с крыла и фюзеляжа. Это значит, что крепление крыла к корпусу можно будет изготавливать из менее прочных и тяжелых материалов. Возможность реагировать на порывы ветра позволит делать более легкие и длинные крылья, а значит — повысить эффективность использования топлива у самолетов.
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Новое сверхтонкое складное крыло придумали специалисты Boeing. Оно предназначено для трансзвукового самолета и позволяет повысить высоту перелетов и развить скорость до 0,8 Маха.
Напомним, ранее сообщалось, что в NASA создают крыло нового поколения.
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