День в истории: 18 июня - Первая коляска и перелет через Северный полюс

В этот день, 18 июня, произошли такие события.

Первое страхование жизни

Страхование жизни ilyafinance.ru

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Наиболее ранние упоминания о формировании фондов денежных средств и раскладке ущерба по рискам жизни и здоровью человека относятся к периоду античности. Свидетельством тому можно считать первые взаимные кассы римских профессиональных и военных коллегий, а также похоронные религиозные кассы. Простейшие формы взаимного личного страхования также существовали и в эпоху средневековья в рамках ремесленных цехов и гильдий.

18 июня 1583 года зарегистрировано первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Вильяма Гибсона на сумму 383 фунта.

Патент на детскую коляску

Первые коляски first-buggy.ru

Настоящая мода на детские коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы.

В первых колясках к корзинке или к коробу прикреплялись три или четыре колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было везти за собой. В коляски запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей.

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Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ехали по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых – кареты и дилижансы.

18 июня 1889 года в балтиморское патентное бюро пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности.

Вплоть до того времени оси и колеса были цельнолитые, что не позволяло им поворачиваться по отдельности. Колеса в коляске Ричардсона могли вращаться на 360 градусов совершенно независимо друг от друга.

С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения, против которого выступали тогдашние педиатры, в удобное средство передвижения.

Первый перелет через Северный полюс

АНТ-25 aviation21.ru

Утром 18 июня 1937 года советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25 покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс.

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АНТ-25 летел в экстремальных условиях: на крыльях, стабилизаторе, антеннах образовалась ледяная корка. В какой-то момент даже закончилась вода в системе охлаждения мотора, а в резервном бачке вообще замерзла. В любую минуту мог испортиться двигатель.

Из-за сильных встречных ветров топлива было израсходовано больше, чем рассчитывали. Однако основная задача, которую ставили перед собой советские летчики, а именно — перелететь на самолете через Арктический полюс и сесть в США или Канаде — была выполнена.

Чкалов решил приземлиться в Портленде. 20 июня в 19 часов 30 минут по московскому времени экипаж АНТ-25 посадил самолет на военном аэродроме Баракс в пригороде Портленда в Ванкувере (штат Вашингтон, США). Топлива в баках практически не осталось. Протяжённость перелёта составила 9130 км, и продолжался он 63 часа 16 минут.

Американские СМИ еще долго расхваливали мужество советских летчиков, которые совершили столь опасный перелет. А президент страны Франклин Рузвельт принял и лично поздравил их в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую китайскую ядерную бомбу и патент на Полароид.

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