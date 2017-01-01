Испытана мачта марсохода Марс 2020

Мачта должна подняться после посадки на Марс.

На этом снимке инженеры Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, воспользовались моментом после установки мачты дистанционного зондирования к марсоходу Mars 2020 в чистом помещении High Bay 1 в Центре сборки космических аппаратов. Полная интеграция мачты - процесс, который включает в себя установку датчиков научных приборов, электропроводку и проверку - продолжалась всю следующую неделю, завершившись 11 июня.

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Во время запуска марсохода, полета и его быстрого спуска на марсианскую поверхность, мачта будет лежать ровно на палубе ровера. Вскоре после приземления мачта (высотой около 2,2 метра) будет поднята, чтобы обеспечить высоту для приборов SuperCam, Mastcam-Z и Mars Dynamics Dynamics Analyzer, а также для четырех инженерных камер Navcam.

Марс 2020 будет запущен с базы ВВС Канаверал во Флориде в июле 2020 года. Он приземлится в кратере Езеро 18 февраля 2021 года.

В первой миссии марсоход несет систему сбора образцов, которая будет собирать марсианские образцы породы и почвы и сохранять их на поверхности планеты для будущего возвращения на Землю в последующих миссиях. Марс 2020 также будет первым космическим кораблем в истории исследования планет, способным точно направить корабль в нужную точку во время посадки - технология, которая может оказаться необходимой для будущих полетов экипажа на Луну и Марс.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отправит на Марс вертолет.

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