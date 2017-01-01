День в истории: Первая китайская ядерная бомба и патент на Полароид

В этот день, 17 июня, произошли такие события.

День рождения Кассини

Цезарь Кассини ruspekh.ru

Цезарь Франсуа Кассини (фр. César-François Cassini de Thury) родился 17 июня 1714 года. Его отец и дед были астрономами. Не удивительно, что и Цезарь пошел по их стопам.

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Он сменил своего отца на посту директора Парижской обсерватории. Этот пост занимали все его предки и потомки с момента основания Парижской обсерватории до времен Великой революции, на протяжении 124 лет.

Делом его жизни стало составление первой полной топографической карты Франции. К этой работе он приступил в 1747 году. Это была очень масштабная задача — создать большую карту Франции в масштабе 1:86 400. Она была напечатана уже после смерти Кассини и до сих пор известна под его именем.

Это была первая подробная топографическая карта не только для Франции, но и во всем мире. Работа Кассини послужила образцом для подобного рода работ везде в Европе.

Изменение самой местности, а также улучшение способов съемки и гравировки карт заставили в 1817 году предпринять новую сплошную съемку страны. Она послужила основанием для подробной топографической карты в масштабе 1:80 000.

Цезарь Франсуа Кассини скончался 4 сентября 1784 года в Париже. Его карта до сих пор является основанием всей картографии Франции.

Первая ядерная бомба Китая

Испытание водородной бомбы ruspekh.ru

В 1954 году Мао Цзэдун обратился к Никите Сергеевичу Хрущеву с просьбой раскрыть секрет атомной бомбы и помочь наладить в Китае производство нового оружия.

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С 1955 по 1958 годы СССР и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве в развитии китайской ядерной промышленности. Согласно одному из договоров Советский Союз обещал передать Китаю макет атомной бомбы и необходимую техническую документацию. Однако к концу 1950-х годов отношения между двумя странами ухудшились, и Хрущев решил не передавать Китаю атомные секреты.

Тогда Мао приказал китайским ученым немедленно развернуть работу над собственным ядерным оружием. Над проектом по созданию ядерного оружия работало около 900 научных и промышленных организаций, объединенных под руководством Второго министерства машиностроения.

16 октября 1964 года на полигоне Лобнор (северо-восточная часть уезда Чарклык Синцзянь-Уйгурского автономного района) была испытана первая китайская атомная бомба мощностью 22 кт, а 17 июня 1967 года — термоядерная (водородная) бомба с энерговыделением 3 Мт. Всего до 1996 года на полигоне было проведено 45 испытаний.

В настоящее время Китай обладает ядерными средствами глобального масштаба наземного и морского базирования. Среди них следует назвать МБР наземного базирования, ракеты средней дальности, а также бомбардировщики, способные доставлять ядерные заряды на дальность до 2500 километров.

Патент на Полароид

Камера Полароид ruspekh.ru

В 1937 году в Кембридже (штат Массачусетс) американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию «Polaroid Corporation», которая стала производить оптическую технику.

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Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом. Компания изготавливала военную оптику: приборы ночного видения, перископы, бинокли. Лэнд также получил правительственный заказ на разработку системы управления снарядов, самонаводящихся на инфракрасное излучение.

В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд.

В ноябре 1948 года в Бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель «Polaroid Land-95». Первая партия по цене около 90 долларов была раскуплена за один день. В 1963 году «Полароид» выпустил «мгновенный» фотоаппарат для цветной съемки.

17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал первую полностью автоматизированную карманную камеру «Polaroid SX 70». Через два года она появилась в продаже. Теперь фотографу было достаточно только зарядить кассету, навести объектив и нажать кнопку. А через минуту снимок был уже готов!

Продвижению аппарата на рынок предшествовала мощная рекламная кампания с участием голливудских кинозвезд, а портрет его изобретателя с только что полученной собственной фотографией в руке украсил обложку популярнейшего американского журнала «Life».

В результате высоких объемов продаж камеры цена акций компании «Полароид» поднялась в 90 раз, а сама она попала в список 50 самых успешных компаний США.

Напомним, днем ранее мы вспоминали основание IBM и первый полет женщины в космос.

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