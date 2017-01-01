День в истории: Первое переливание крови и остров Мартиника

В этот день, 15 июня, произошли такие события.

Открытие Мартиники

Мартиника RestBee.ru

Остров был открыт в 1502 году 4-й экспедицией Христофора Колумба. В то время Мартинику населяли индейцы карибы. Испанцы не нашли на острове золота и потому не стали его осваивать.

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В 1635 году началась колонизация Мартиники французами. Первые 90 поселенцев основали форт Сен-Пьер. Сначала остров принадлежал частной компании, а в 1664 году был выкуплен и стал коронной колонией Франции.

Индейцы на Мартинике, пытавшиеся уничтожить французских поселенцев, были довольно быстро (к 1660 году) истреблены или вымерли от европейских болезней, и для работ на созданных французами плантациях стали массово завозить негров-рабов из Африки. Первоначально на острове выращивались в основном хлопчатник и табак, а с конца XVII века сахарный тростник и кофе. На Мартинике к 1700 году уже имелось 15 тыс. рабов, (вдвое больше, чем в 1670 году), что с 230 сахароварнями свидетельствовало о феномене, названном «сахарной революцией». Порт Сен-Пьер способствовал экономическому процветанию острова.

Франклин доказал электрическую природу молнии

Опыт с молнией polymus.ru

Широко известен опыт Франклина по выяснению электрической природы молнии. В 1750 году он опубликовал работу, в которой предложил провести эксперимент с использованием воздушного змея, запущенного в грозу. Такой опыт был проведён 10 мая 1752 года французским учёным Томасом-Франсуа Далибардом. Не зная об опыте Далибарда, Франклин провёл свой собственный эксперимент с воздушным змеем 15 июня 1752 года в Филадельфии. Опыт Франклина был описан в работе Джозефа Пристли «История и теперешнее состояние электричества» (англ. History and Present Status of Electricity) 1767 года.

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Пристли говорит о том, что Франклин был изолирован в процессе эксперимента, чтобы избежать создания смертельно опасного контура протекания тока (некоторые исследователи погибли во время проведения подобных экспериментов: в 1753 году при исследовании атмосферного электричества незаземлённым прибором погиб российский учёный Георг Рихман). В своих записях Франклин говорит о том, что знал об опасности и нашёл альтернативный путь демонстрации электрической природы молнии, о чём говорит использование им заземления. Распространённая версия проведения опыта гласит о том, что Франклин не стал дожидаться, когда молния ударит в запущенного змея (это было бы смертельно опасно). Вместо этого он запустил змея в грозовое облако и обнаружил, что змей собирает электрический заряд.

Первое переливание крови

Первое переливание крови pkspk.ru

Система кровообращения в человеческом теле была описана в опубликованном «Анатомическом исследовании о движении сердца и крови у животных» в 1628 году английским ученым Уильямом Гарвеем, который открыл закон кровообращения и вывел основные принципы движения крови в организме. Его научные выводы через некоторое время позволили приступить к разработке методики переливания крови.

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15 июня 1667 года профессор математики, философии и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени перелил страдающему лихорадкой 16-летнему юноше 9 унций (около 250 кубических сантиметров) крови ягненка, после чего больной быстро поправился.

Этот факт по праву считается уникальным, поскольку о существующих группах человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя.

Последующие попытки повторить успех Дени нередко приводили к трагическим последствиям, и переливание крови во Франции было запрещено.

Настоящим прорывом в практике переливания крови стали эксперименты британского акушера Джеймса Бланделла, который в 1818 году спас жизнь одной из своих пациенток, перелив ей кровь мужа. В течение 19 века его опыт использовался другими врачами, однако, несмотря на явный прогресс, процент неудачных переливаний оставался очень высоким, и эта процедура считалась крайне рискованным методом.

В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл первые три группы крови – A, В и С. Вскоре к списку была добавлена и четвертая – AB.

Эти открытия дали мощный толчок исследованиям в области перекрестной совместимости крови. В 1907 году в Нью-Йорке было произведено первое переливание крови больному от здорового человека, с предварительной проверкой их крови на совместимость. Врач Рубен Оттенберг, производивший переливание, со временем обратил внимание на универсальную пригодность I группы крови.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый компьютер и праздник блогеров.

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