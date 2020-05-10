День в истории: 14 июня - Первый компьютер и праздник блогеров

В этот день, 14 июня, произошли такие события.

Всемирный день донора крови

День донора telegraf.com.ua

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

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Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.

День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.

В мероприятиях Дня принимают участие 193 государства-участника ООН, 181 национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца, 50 добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

Поступил в продажу первый компьютер

UNIVAC wikipedia.org

UNIVAC I (акроним от англ. UNIVersal Automatic Computer I) — первый условно коммерческий компьютер, созданный в Соединённых Штатах, и третий коммерческий компьютер в мире (после германского Z4 и британского Ferranti Mark 1). Спроектирован, в основном, Джоном Экертом и Джоном Мокли, изобретателями компьютера ENIAC, на средства из федерального бюджета по заказу Армии (совместно с Бюро переписи населения) и Военно-воздушных сил США. Разработка компьютера велась в 1947—1951 гг. Проектные работы были начаты их компанией Eckert–Mauchly Computer Corporation и были завершены уже после того, как в 1950 году она была куплена компанией Remington Rand (с 1955 г. — Sperry Rand) и преобразована в её подразделение под названием UNIVAC. Изначально, до выпуска следующих моделей, компьютер назывался просто UNIVAC.

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Всего за период с 1951 по 1958 год было создано 46 экземпляров UNIVAC I. Они были установлены в правительственных учреждениях, частных корпорациях, и в трех университетах США. В отличие от своих предшественников ENIAC и EDVAC, UNIVAC I был чисто коммерческим компьютером, который не предназначался для использования в научных исследованиях по разработке оружия, хотя например UNIVAC I #5 был куплен для Ливерморской национальной лаборатории именно для этих целей.

Первый экземпляр UNIVAC был официально продан Бюро переписи населения США 31 марта 1951 года, но фактически поставлен и запущен в Бюро лишь в декабре следующего года, так как, будучи единственным работающим на тот момент экземпляром, использовался для демонстраций потенциальным клиентам. За этот период, другим федеральным структурам было поставлено пять машин той же модели. Бюро переписи населения пользовалось компьютером «удаленно», не торопясь перевозить столь хрупкий и громоздкий прибор в свои помещения. Таким образом фактически первым 14 июня 1952 года был запущен на месте у заказчика второй экземпляр UNIVAC I, который был продан Пентагону.

Пятый экземпляр (собранный для Комиссии по атомной энергии США) использовался вещательной компанией CBS для прогнозирования результатов выборов президента США в 1952 году. По опросу всего 1 % населения, имеющего право голоса, была корректно спрогнозирована победа Эйзенхауэра с точностью 98 %.

Последние UNIVAC I (серийные номера 24 и 37) были выключены в 1970 году в страховой компании Life and Casualty of Tennessee после 13 лет службы.

Международный день блогера

День блогера karapysik.ru

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера (блоггера) (International Weblogger’s Day).

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

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Блогер — человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным на его взгляд проблемам.

Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети Интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста.

В России в этот день вот уже несколько лет ежегодно проходят «живые» встречи блоггеров. А 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блоггера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блоггерами.

Наряду с Международным днем блоггера в мире ежегодно отмечается и так называемый День блога (оригинальное название — Blog Day). Он проводится 31 августа. В этот день каждый блоггер публикует на свой странице пять ссылок на другие дневники, посвященные разным темам.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый трамвай в Киеве и безопасную булавку.

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