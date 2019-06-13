Создан самый безопасный вертолет в мире

Если что-то пошло не так - просто выстреливается парашют.

Фирма Curti была основана предпринимателем Либеро Курти в далеком 1955 году в итальянском городке Имола, известном своей легендарной гоночной трассой имени Энцо и Дино Феррари. Там до 2007 года проводился Гран-при Италии Формулы-1. Несмотря на такое соседство, компания к автоспорту не имеет никакого отношения, ведь сначала она выпускала всего лишь комплектующие и запчасти для сельскохозяйственной техники и текстильной промышленности.

Вертолет Zefhir zefhir.eu

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В семидесятые годы прошлого века ассортимент выпускаемой продукции расширился за счет деталей для упаковочных машин и авиастроительных фирм. В частности, Curti освоила отливку запчастей из титана и алюминия, что позволило ей наладить плодотворное сотрудничество с вертолетостроительной компанией AgustaWestlang. Впоследствии, как это нередко случалось и с другими производителями комплектующих, Curti сама решила попробовать силы в авиастроении. Вернее, подразделение фирмы Curti Aerospace разработало легкий двухместный вертолет Zefhir, который отличается рядом интересных и даже уникальных особенностей.

Вертолет Zefhir zefhir.eu

Машина должна стать прямым конкурентом сверхпопулярного американского вертолета Robinson R22, но имеет перед ним ряд конкурентных преимуществ. Впрочем, как и перед другими вертолетами легкого класса, которых в мире выпускается немало. Так, шанс разбиться на Curti Zefhir практически сведен к нулю, ведь над его несущим винтом расположен небольшой контейнер с парашютом, который выстреливается в случае возникновения аварийной ситуации. Например, в случае отказа двигателя или выхода из строя другого жизненного важного узла, и когда нет возможности приземлиться на авторотации.

Вертолет Zefhir zefhir.eu

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Небольшой парашют снижает скорость падения вертолета до приемлемых значений, также избежать серьезных травм при аварии помогают амортизирующие кресла пилота и пассажира и углепластиковое полозковое шасси, гасящее энергию удара о землю. Конечно, наличие парашюта само по себе не гарантирует стопроцентно безопасное приземление: не исключено, что в случае аварии пилот и пассажир все же получат какие-то травмы, но однозначно не летальные. Да и сам вертолет после посадки с парашютом можно будет без проблем восстановить.

Вертолет Zefhir zefhir.eu

Первые испытания опытного образца это доказали: в беспилотном режиме «Зефир» поднялся до высоты 300 метров, затем был выключен двигатель, «застопорен» несущий винт и активирован парашют. При приземлении вертолет сломал полозковое шасси и упал на бок, но пилот и пассажиры, роль которых играли манекены, не получили серьезных повреждений. Сам вертолет очень быстро был отремонтирован и вскоре отправился в турне по разнообразным авиационным выставкам. Стоит ли говорить, что все остальные одноклассники Curti Zefhir, и их пассажиры, в подобной ситуации так легко не отделались бы?

Вертолет Zefhir zefhir.eu

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Благодаря использованию композитных материалов и легких сплавов, Curti Zefhir весит всего 700 килограммов. Самое интресное, что на вертолете применяется не поршневой двигатель, как у большинства конкурентов, а легкий, весящий всего 60 кг, чешский турбовальный двигатель PBS Velka Bites, пиковая мощность которого может достигать 241 л.с. Как и большинство других вертолетов подобного класса, Curti Zefhir имеет двухлопастные несущий и рулевой винты. Максимальная скорость составляет 185 км/ч, крейсерская — 161 км/ч, дальность полета — 318 километров, практический потолок — 4000 метров. Так как двигатель очень компактный, вертолет получил еще и багажное отделение за пассажирским креслом, объемом 320 литров, что тоже можно отнести к его конкурентным преимуществам.

А вот что точно нельзя записать в плюсы, так это цену — около полумиллиона долларов США, что делает его самым дорогим вертолетом в своем классе. Например, тот же Robinson R22 стоит почти в два раза меньше, а за другого одноклассника — французского Guimbal Cabri G2, просят порядка 375 000 долларов. Причем французская машина выглядит достаточно «взросло»: рулевой винт «фенестрон», трехлопастный несущий винт и дальность полета 700 километров, что более чем вдвое превышает дальность Curti Zefhir. Но, повторимся, никто из одноклассников не оборудован аварийным парашютом, и это обстоятельство может стать решающим в пользу выбора Curti Zefhir, особенно частными клиентами.

Напомним, ранее сообщалось, что два брата из Феодосии собрали вертолет из мусора.

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