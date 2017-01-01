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Создатель Android пообещал представить новый смартфон

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Компания Essential разрабатывает новый телефон.
Серия Essential Phone получит продолжение
Серия Essential Phone получит продолжение
ixbt.com

Смартфон Essential Phone PH-1, возглавлял разработку которого создатель Android Энди Рубин (Andy Rubin), оказался не таким популярным, как рассчитывали его создатели.

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В течение нескольких месяцев производитель пытался наладить поставки, но в итоге спрос на смартфон оказался не достаточно высоким, в результате чего цена на Essential Phone PH-1 регулярно снижалась и в итоге упала в несколько раз.

Пару дней назад Энди Рубин оставил на своей страничке в социальной сети Twitter сообщение, которое прямо указывает на то, что компания готовит сделать важный анонс.

В прошлом году неоднократно появлялась информация о том, что второе поколение Essential Phone не увидит свет, что компания работает над совершенно новым продуктом, который не относится к смартфонам.

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Теги: Рубин, Essential
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