День в истории: Первый трамвай в Киеве и безопасная булавка

В этот день, 13 июня, произошли такие события.

Патент на безопасную булавку

Безопасная булавка portamur.ru

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на своё изобретение за 400 долларов.

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Идея Ханта была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия (т.н. «фибулы») использовались многими древними и средневековыми народами (греками и римлянами, иллирийцами и кельтами, германцами, славянами и другими) как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами.

После своего возрождения в 19 веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии, закалывали детям тканевые подгузники, а также прикрепляли к своему белью гигиенические прокладки. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали «английскими».

В 70-е годы прошлого века безопасная булавка превратилась в один из атрибутов субкультуры панков и стала символом протеста молодежи против традиционных устоев общества.

Панки носили булавки не только на одежде, но и стали протыкать ими свои лица и тела. Первым, кто стал использовать их не по назначению, был Ричард Хелл, лидер группы Richard Hell & The Voidoids. Имидж Хелла в дальнейшем оказал влияние на стиль участников панк-группы Sex Pistols, в частности на ее лидера Джонни Роттена, который носил рваную и грязную одежду, зачесывал волосы в беспорядке наверх и украшал себя булавками.

День рождения Максвелла

Джеймс Максвелл alhimik.ru

Джеймс Клерк Максвелл (англ. James Clerk Maxwell) родился 13 июня 1831 года в Эдинбурге. Обучался в университетах Эдинбурга и Кембриджа. С 1856 по 1860 годы был профессором Абердинского колледжа «Маришал», а с 1860 по 1865 – профессором Лондонского университета.

В 1871 году Максвелл стал профессором Кембриджского университета, где впоследствии создал известную Кавендишскую лабораторию – первую в Британии специально оборудованную физическую лабораторию.

Максвелл - один из родоначальников статистической физики и классической электродинамики, член Королевского общества Лондона.

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Его первая научная работа появилась еще когда он был учеником в школе – он придумал оригинальный способ чертежа овальных фигур (работа «О черчении овалов и об овалах со многими фокусами»). Основными научными интересами Максвелла были – электромагнетизм, кинетическая теория газов, теория упругости, оптика.

Большую популярность Максвеллу принесла его теория электромагнетизма, которая стала классикой современной физики. Она была выражена в форме уравнений и в научных и образовательных кругах получила название «Уравнения Максвелла».

Помимо всего этого Максвелл был автором следующих изобретений и достижений. Он изобрел волчок, на поверхности которого нанесены слои разной краски – при вращении этого волчка образовывались самые интересные комбинации цветов: красный и желтый давал оранжевый, синий и желтый – зеленый, а все цвета спектра при смешении образовывали белый цвет. Есть и еще один интересный факт – Максвеллу приписывают создание первой в мире цветной фотографии.

Скончался Джеймс Клерк Максвелл 5 ноября 1879 года в Кембридже.

В Киеве пущен первый в Российской империи электрический трамвай

Первый трамвай livejournal.com

Первый в Киеве трамвай был пущен 19 февраля 1892 года по уже существующему конному маршруту «Крещатик — Демиевка», а также специально построенному участку по Александровскому спуску. Регулярно ходили 4 поезда с паровозами производства коломенского завода.

В связи с проблематичностью подъёма вагонов по Александровскому спуску движение укорочено до Царской пл. (сейчас — Европейская пл.), а по спуску решено пустить электрический трамвай.

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Уже после пуска электрического трамвая продолжалось расширение сети парового трамвая:

13 июля 1892 года введена новая линия (Лукьяновская) парового трамвая, как продолжение Львовской линии конки от Сенной пл. (сейчас — Львовская пл.) по ул. Львовской до Лукьяновского базара, там же построено Лукьяновское депо.

В связи с проблематичностью подъёма паровых вагонов по Александровскому (сейчас — Владимирскому) спуску здесь было решено пустить электрический трамвай. Проект, представленный зарегистрированным в конце 1890 г. «Обществом Киевской городской железной дороги», которое возглавлял видный киевский промышленник, общественный деятель и меценат Д. С. Марголин, был утвержден городской Думой в сентябре 1891 года. Сам проект разработал военный инженер Аманд Струве — основатель Коломенского завода. Строителем-подрядчиком выступила немецкая фирма Siemens. Первая линия протяжённостью 1 км проходила по Александровскому спуску. Регулярное движение «Александровская пл. — Крещатик — Б. Жандармская ул.» электрического трамвая было начато 13 июня 1892 года (пробный — 19 мая 1892 года). С открытием этого участка вся линия с учётом пересадок была замкнута от Демиевки до Куренёвки, началась электрификация всей линии. Тогда же у основания спуска построено Александровское депо.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на противогаз и швейцарский армейский нож.

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