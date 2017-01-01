Как получить дейтерий из тяжелой воды: Эксперименты
Можно ли добыть редкий металл из воды?
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Блогер Thoisoi получил тяжелую воду (оксид дейтерия) и смог выделить из нее дейтерий.
Что такое тяжелая вода, где ее можно достать, и какие реактивы нужны, чтобы добыть дейтерий.
Также блогер показал интересные свойства тяжелой воды.
Напомним. ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд?
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